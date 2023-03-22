90後00後將顛覆時代？不是麻煩製造者　7大特質加速職場革新進步

還在說年輕人是「草莓族」和「水蜜桃族」經不起挫折、吃不了苦嗎？



根據美國銀行全球主題投資策略負責人Haim Israel所言，這群剛進入工作職涯的Z世代族群（編按：即1990年代中後期至2010年代前期出生的人），他們的經濟收入將會在2031年超越千禧世代，更形容Z世代的年輕人是「最具破壞力的時代」（最具顛覆力的時代），究竟是甚麼原因可以讓這群青年迅速成長變得如此強大呢？

被疫情傷得最深的他們，其實亦是對未來最有冀盼的一群：（按圖了解）

+ 17

根據《MarketWatch》引據「世代動力學中心」（Center for Generational Kinetics）於全世界共六十五個分區、長達五年的研究，整理出Z世代形塑的七大趨勢，不只對現今社會造成影響，更可以藉此洞察未來十年的社會動向。

相較於X和Y世代這群Z世代的青年與小朋友更早接觸網絡、智慧型手機、社群媒體，生活與網絡密不可分。隨着這群年輕人步入社會，對政府的期待、社會的期望、工作的訴求、消費的模式都與年長者不同，這些都將深深引響未來的勞資關係和政經趨勢。

如果說對於Y世代最關鍵的時刻是911恐攻事件，對於Z世代最難忘的時代大事就是COVID19新冠肺炎了，這場流行疾病對於儲蓄觀念、社會信任、工作期待都有密不可分的影響。

Z世代形塑的7大趨勢

1. 工作面重視穩定性、薪資福利、彈性工時

新冠肺炎的爆發，工作表現尚站穩腳跟的Z世代中大約有45%的人面臨工時降低、37％放無薪假或無法工作、超過1／4的人申請失業。根據《CBS NEWS》分析這群年輕人受到的打擊，遠超過其他世代。新冠肺炎影響工作模式與就業趨勢，讓許多Z世代在求職時更在乎穩定性、薪資福利、彈性工時這三個面向。

2. 重新規劃學習計劃

研究發現年長的Z世代族群，有40％的人重新思考學習計劃，已步入職涯的人也有40％的人全面性的思考工作規劃，怕自己的工作能力跟不上未來技術的變化。

3. 相信全民基本收入的重要性

有近60％的年輕人認為政府應該制定全民基本收入（Universal Basic Income，UBI），即全美國人在美國可生活的基本生活花費。這象徵着Z世代是比起其他世代更在乎政府的角色與責任。

4. 關注企業社會責任

在過去五年的研究裏，對Z世代來說最重要的社會責任，多半在關注應對氣候變化或保護環境上。然而，去年的研究顯示出在種族平等及社會正義這類型社會責任的關注度躍居榜首。也象徵着年輕人所關注的事情在迅速的轉變，這對於許多企業的社會形象，品牌的公關面向皆可能受到重大影響。

相關文章：是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

+ 16

5. 提早儲蓄、財務觀念務實

長輩常對於年輕人喜歡亂花錢，無論是花父母給的還是自己賺的。不過看着新冠肺炎帶給經濟的不確定性，以及長輩過去遭受金融風暴的摧殘，都讓Z世代青年更早開始做財務規劃，像是存退休金、緊急備用金等…也會使用一些理財的APP來掌握金錢的流向。

6. 比起相信政治人物更信任醫護人員

新冠肺炎是Z世代的時代大事件，他們對醫護工作者的信任度明顯高於其他類型的領導者。自新冠肺炎流行開始以來，Z世代約有57％的人對醫護人員最有信心，而對美國政府官員的信心銳減至23％。

7. 希望能帶給世界影響力

Z世代強練表現出想對世界產生影響的願望，他們願意為了支持社會事業支付更多費用，偏好進入致力於平等和追求人才發展的公司，期待這些願景能塑造出更好的社會氛圍。

其中多達62％的年輕人相信自己能改善世界，在關注各項議題上更主動表態，透過社群沒替為自己發聲。他們相信經過這些努力可以為勞資關係，和選舉風氣帶來正面的改變。

【延伸閱讀，更多職場世代之間的故事】

世代差異｜95後湧現掀職場文化衝突？年輕人不求升職、安穩有原因

+ 25

年輕人心態果真出了事？00後老闆分享經歷 嘆3個月炒了3位00後

+ 13

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「最具破壞力的Z世代」7特質讓他們變得超強大】