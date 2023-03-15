進步｜自問10條問題修正年度目標！這份指南 已有200萬人使用過
新的一年來了，很多人都會為自己立下新的年度目標，但光是急着許願而忽略反省不足之處，經常只會陷入不斷許願、不斷落空的惡性循環。
一個來自匈牙利的團隊於 2012 年為跨國性的生涯規劃組織「國際隱形大學」（Invisible University）設計一份年度計劃表，從一開始僅有英語版本、參與人數 20 人，經過 7 年，發展成有 42 種語言版本、超過 120 萬人於線上下載表單的「年度指南」（YearCompass）計劃，協助超過 200 萬人制定目標並落實。跟着這份表單來思考，你的新年也能變得更有方向。
2023年已快過了4分1，你年初所訂立的計劃，有在好好實踐嗎？（按圖了解）
靠 5 大問題反思去年，記取教訓別再犯
回顧過去並非易事，在這個階段，我們必須把心情沉澱下來，若有慣用的行事曆，也可以放在一旁參考，提醒自己在過去一年中做過甚麼、碰過哪些人，且思考在這些過程中有甚麼做得好、做不好的地方，藉以修正過去一年的做事方法。
準備好紙、筆，請依序思考以下問題並寫下（或畫下）你的答案。
1. 去年做過的事
．我所做過最有智慧的決定
．我所學到最大的教訓
．我所冒的最大風險
．我所經歷的最大驚喜
2. 我所達成的成就
．列出去年的 3 項大成就
．我如何達成？
．誰幫助我的？如何幫助我？
3. 我所面臨的挑戰
．列出去年的 3 項大挑戰
．誰或甚麼幫助我解決？
．我在過程學到甚麼？
4. 我所面臨的遺憾
．去年有甚麼至今還解決不了的疙瘩或煩惱嗎？試着誠實畫下來或寫下來，並在審視之後努力放下吧！
5. 定義去年
．選出 3 個最具代表性的詞來形容這一年
．假設它是一本書，書名會叫甚麼？
靠10條問題規劃新年，設好目標再出發
對於過去要懂得反省，對於未來，我們則該立定對人生、職涯確實有所助益的目標，並且思考有效的實踐方法，而不是好高騖遠、光說不練。以下的10條問題，將有助於我們釐清前方的道路與目標。
1. 今年想做的事情
．我最想達成的 3 件事情
．我最想造訪的 3 個地方
．我最想放膽嘗試的 3 件事情
2. 今年想修正的錯誤
．我會堅定說不的 3 件事情
．我已準備好要放下的 3 件事情
3. 今年想養成的習慣
．每天早上都要做的 3 件事情
．讓自己過得更舒適的 3 件事情
．讓我認為自己值得被犒賞的 3 個成就、我想犒賞自己的方法
4. 畫出你對今年的期待
．發生甚麼事情，你會覺得最開心與滿足？為甚麼？如何做到？
5. 定義今年
．為今年下一個「關鍵字」並解釋原因，以此作為打拚的動力吧！
以上，我們節錄了「年度指南」中的 10 項大問題，不過，表單中亦還有一些更細節的問題，值得你花時間來反思與規劃，讓新的一年過得更滿意、成就更多事情。
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