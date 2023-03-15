進步｜自問10條問題修正年度目標！這份指南　已有200萬人使用過

新的一年來了，很多人都會為自己立下新的年度目標，但光是急着許願而忽略反省不足之處，經常只會陷入不斷許願、不斷落空的惡性循環。



一個來自匈牙利的團隊於 2012 年為跨國性的生涯規劃組織「國際隱形大學」（Invisible University）設計一份年度計劃表，從一開始僅有英語版本、參與人數 20 人，經過 7 年，發展成有 42 種語言版本、超過 120 萬人於線上下載表單的「年度指南」（YearCompass）計劃，協助超過 200 萬人制定目標並落實。跟着這份表單來思考，你的新年也能變得更有方向。

2023年已快過了4分1，你年初所訂立的計劃，有在好好實踐嗎？（按圖了解）

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靠 5 大問題反思去年，記取教訓別再犯

回顧過去並非易事，在這個階段，我們必須把心情沉澱下來，若有慣用的行事曆，也可以放在一旁參考，提醒自己在過去一年中做過甚麼、碰過哪些人，且思考在這些過程中有甚麼做得好、做不好的地方，藉以修正過去一年的做事方法。

準備好紙、筆，請依序思考以下問題並寫下（或畫下）你的答案。

1. 去年做過的事

．我所做過最有智慧的決定

．我所學到最大的教訓

．我所冒的最大風險

．我所經歷的最大驚喜



2. 我所達成的成就

．列出去年的 3 項大成就

．我如何達成？

．誰幫助我的？如何幫助我？



3. 我所面臨的挑戰

．列出去年的 3 項大挑戰

．誰或甚麼幫助我解決？

．我在過程學到甚麼？



4. 我所面臨的遺憾

．去年有甚麼至今還解決不了的疙瘩或煩惱嗎？試着誠實畫下來或寫下來，並在審視之後努力放下吧！



5. 定義去年

．選出 3 個最具代表性的詞來形容這一年

．假設它是一本書，書名會叫甚麼？



靠10條問題規劃新年，設好目標再出發

對於過去要懂得反省，對於未來，我們則該立定對人生、職涯確實有所助益的目標，並且思考有效的實踐方法，而不是好高騖遠、光說不練。以下的10條問題，將有助於我們釐清前方的道路與目標。

1. 今年想做的事情

．我最想達成的 3 件事情

．我最想造訪的 3 個地方

．我最想放膽嘗試的 3 件事情



2. 今年想修正的錯誤

．我會堅定說不的 3 件事情

．我已準備好要放下的 3 件事情



3. 今年想養成的習慣

．每天早上都要做的 3 件事情

．讓自己過得更舒適的 3 件事情

．讓我認為自己值得被犒賞的 3 個成就、我想犒賞自己的方法



4. 畫出你對今年的期待

．發生甚麼事情，你會覺得最開心與滿足？為甚麼？如何做到？



5. 定義今年

．為今年下一個「關鍵字」並解釋原因，以此作為打拚的動力吧！



以上，我們節錄了「年度指南」中的 10 項大問題，不過，表單中亦還有一些更細節的問題，值得你花時間來反思與規劃，讓新的一年過得更滿意、成就更多事情。

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【本文獲「經理人」授權轉載。】