進步｜只懂否定自己？這5條問題　成功人士的答案絕對與你不同

遇到困難或挑戰時，你是否偶爾也會冒出「我一定不行」的想法？根據史丹佛大學心理學教授卡蘿 · 杜維克（Carol Dweck）研究發現，認定自己做不到的心態，可能讓你真的停滯不前。相反地，相信努力與專注，也就是擁有「成長心態」的人，能夠努力不懈、持續進步。心態與能力的關係是甚麼？努力真的能改變所有事情嗎？



想培養成長心態，不妨了解一下這5件事：（按圖了解）

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1. 心態是與生俱來的特質，無法改變？

杜維克的著作《心態致勝》指出，光是知道能力可以靠學習而得，就能夠讓你用新的方式去思考、行動。史丹佛心理學教授曾實驗，當你覺得失敗、被貼上負面標籤，或者要為某件事情付出很多心力感到氣餒時，閱讀有關靠着一己努力，而非天賦才華發展出優異技能的文章，就能夠讓實驗對象更勇於接受挑戰。只要改變心態，就會影響你是否願意邁開新的步伐。

2. 成長心態表示凡事都要勝過別人、取得第一？

成長心態談的是個人成長，不是贏過別人，是讓你在面臨困境時，不被挫折打倒、依然喜愛這項事情。許多具備成長心態的人，甚至沒有打算要成為「第一」，只是替自己認為值得投入的事努力以赴，最終達到優異境界，成功，只是隨之而來的成果，而非預設目標。換句話說，不是為了成功才做，而是因為這件事情本身就有價值，所以努力去做。

3. 成長心態代表只要練習，就一定會進步？

任何人在任何領域都可以進步，但是得用對方法。《刻意練習》指出，一般人會認為，有 20 年開車經驗的人，必定勝過只有 5 年經驗的駕駛；教書25年的老師必定比只有 5 年教書經歷的更專業。事實上，研究顯示，一個人的表現一旦到達「可接受」的程度，再多「重複」練習，也不會進步。從熟練到精通，關乎是否運用「正確方法」練習。

4. 做一件事情失敗，表示我不夠努力？

沒有人能不努力就獲得成功，然而決定成功的因素，也不是只有努力。《心態致勝》表示，每個人的資源與機會不同，強調努力，不代表沒有其他決定成功的因素，例如金錢、人脈、教育程度等。但是太過依賴環境或者天賦，就會被這些因素局限。你對自己的觀點，將影響你有沒有辦法創造更多可能、是否能在人生道路上持續前進。

5. 面對我討厭的事情，一定要改變嗎？

努力能改變現況，不表示你需要改變一切，尤其是無傷大雅的喜好。杜維克在《心態致勝》中分享，某次她坐上一台計程車，司機不喜歡聽歌劇，他卻為了迎合父親的喜好，多年來強迫自己聽唱片、讀樂譜，但全都無效。當對別人與自己不會造成傷害時，可以適時接受自己對某些領域就是提不起勁，自行判斷，決定在哪些領域做出改變是值得的。

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