儲蓄｜怎實踐「偶像儲錢法」？粉絲10日儲近3k　韓星李洙赫也感動

你聽過「偶像存錢術」嗎？近來南韓藝人李洙赫的一名粉絲使用這項存錢法，打算購買價格韓幣76萬9000元（約港幣4千8百元）的AirPods Max，沒想到在短短10天內就存到了45萬5310元韓幣（約港幣2千8百元）。事情傳到李洙赫本人耳中後，他居然直接買下耳機送給該名粉絲，還溫柔叮囑要將那筆錢用在好的地方。



甚麼是「偶像存錢術」？

「偶像存錢術」為日本追星族發明的存錢法，追隨偶像少不了需要花錢買演唱會門票、專輯還有各種周邊商品，長期下來花費非常可觀。為了存到繼續支持偶像的存款，粉絲們決定利用「對偶像的愛」來存錢，只要偶像在社交媒體上以任何一種形式出現，就存下相對應的金額。

存款金額可以自行決定，像是社群帖文中出現偶像的名字（含綽號）就存下100元，偶像發文或社群帖文中出現偶像的照片就存300元，偶像在社群上上載照片就存500元等等。除此之外，也可以採取「對偶像心動時就存錢」的方法，或是「搶／抽不到演唱會／見面會門票就存錢」，將當下的失望化為未來追星的資本！當然，存下來的錢也不一定要全數用在追星上，也有人會使用「偶像存錢術」存錢買想買的東西。

相關文章：儲蓄｜高通脹時代儲錢、使錢要更精明 4大守舊理財方法已過時

+ 18

用「偶像存錢術」存錢買AirPods Max 李洙赫超寵粉聽到直接送

發源自日本的「偶像存錢術」，近年來也在韓國流行。李洙赫的一名粉絲便使用了這個方法想存錢購買要價韓幣76萬9000元的AirPods Max，設定每一則帖文存韓幣3萬元（約港幣184元），限時動態則是存韓幣1萬元（約港幣61元）。原本預計要花3個月達成目標，沒想到效果出奇地好，只經過10天就存到了韓幣45萬5310元（約港幣2800元），進度比他預想的要快非常多。

李洙赫聽說粉絲想以「偶像存錢術」存錢買AirPods Max

後來李洙赫本人透過工作人員得知此事，直接向粉絲喊話「請告訴我你預計哪天購買AirPods Max」，過幾天後又上傳了一張商品訂單的截圖，最後在2月4日發出驚喜動態，告知粉絲領取禮物，「請傳訊息到@kingmxker這個帳號，認證發文的ID是你本人的後收下這份禮物吧！請把存的錢請用在好的地方！謝謝你！2023年加油！我也會更努力的。」

李洙赫直接買了AirPods Max，並以動態告知粉絲來領取禮物

這個暖心小故事在各大社群平台上瘋傳，也讓李洙赫的粉絲們更加喜歡這位超級寵粉的偶像：

．「甚麼啊太過分了吧，長這麼帥人還這麼好」

．「好暖，真的是沒愛錯人」

．「他真的好帥」

．「太暖了吧，嫁給他」

．「好溫暖好可愛」

．「好想跟這個人結婚喔」

．「外表是霸總連做事也是……好寵粉」



【延伸閱讀，更多打工仔建議】

財務自由｜實踐提早退休！這男堅守10大原則 35歲累積100萬美元

+ 31

財務自由｜有買股票、保險便以為識理財？6個謬誤或令你經濟受困

+ 14

延伸閱讀：

二十年粉絲變朋友！靠打遊戲認識周杰倫 網曝天王真實人品

喝醉私訊韓星告白⋯釣到偶像本尊回覆！粉絲羨炸：我也想去喝酒了

追星女孩的p圖實力登熱搜！各地太太花式曬照網驚：比美編還猛

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】