搵工｜職場低迷掀起「猛烈應徵」風潮！有人靠這心態年薪加19萬

日前歐美職場掀起一陣「安靜辭職」（quiet quit）風潮，不少勞工「不想努力了」只做份內的工作量；不過在風潮過後，如今歐美職場又掀起一陣「猛烈應徵」（Rage-applying）熱潮，鼓勵員工在對現任工作厭煩、疲倦時「鍥而不捨、大量地應徵新職缺，藉此取得更高的薪資與職位」。



「猛烈應徵」近期在短影音平台TikTok上掀起風潮，起先是一名美國TikTok創作者「Redweez」在平台上釋出影片，稱自己因為對工作感到厭煩，因此打開求職網站，「憤怒地」一次性投遞了15份工作，結果成功得到其中1份工作，必且獲得加薪2.5萬美元年薪（約港幣19萬元），因此她鼓勵網民「這裏的工作環境很好。所以繼續保持『猛烈應徵』，它會發生的」。

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「猛烈應徵」風潮從2023年初開始廣傳，而該風潮也帶來3大特徵，分別是：

「不斷逛求職網」：當員工對於工作感到厭倦，「猛烈應徵」鼓勵員工不斷逛求職網戰、留意最新的職缺資訊，即使目前仍在職，也持續為自己尋覓更理想的薪資福利；



「大量寄送履歷」，猛烈應徵鼓勵員工無論職缺新資、工作內容、職場環境或其他條件，只要有條件吸引到你，就不要猶豫，大量寄送履歷和求職信；



「以薪資福利為主要考量」，該風潮鼓勵員工以薪資做為選擇工作的最優先因素



事實上，根據《CNBC》等外媒報道，所謂「猛烈應徵」並不是新的現象，過往員工本來就會因為對薪酬、同事或上屬感到失望而希望跳槽，但「猛烈應徵，是以一種更積極的方式來回應一個人的不滿」；對此，有人認為，透過改變工作環境或轉行，以重拾工作熱情相當不錯，卻也有人質疑，這些「猛烈應徵」的員工忠誠度極低，盲目為了更高的薪資不斷換工作，只會給人留下不好的印象，結果得不償失。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「安靜離職」之後…年輕世代再掀「猛烈應徵」風潮！ 她靠1招加薪74萬】