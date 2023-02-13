搵工｜市道差時企業最渴求哪種人才？3類人無懼逆市仍是最搶手

經濟學家大膽預告，總體經濟現正踏入低迷期。因應景氣低迷，許多公司行號紛紛凍結人事、裁員，更慘的是收回已經開出去的錄取通知。



面對如此趨勢，這段時期想應徵工作的人，勢必要清楚定位自己為該公司「不可或缺」、「不可錯過」的人才，尤其強調自己將如何為公司獲取利潤或提升效率，才符合現在各公司節流的財政狀態。

經濟低迷不代表企業不再渴求人才，不過它們在挑選時無疑會有更多的考慮與要求：（按圖了解）

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3 種不受景氣影響、最能防衰退的求職者類型

不過，有三種求職者無論面臨什麼樣的經濟景氣，都能夠逆勢突圍，成功錄取職缺。生涯招募超過 3 萬名員工的美國招募公司 Recruit Rockstars 執行長傑夫．海曼（Jeff Hyman）向全國廣播公司商業頻道（CNBC）透露，只要你能將自己定位成「製造者」（makers）、「搖動者」（shakers）、「接受者」（takers）其中一種角色，就能彰顯自身如何能夠幫助公司成長或穩定營運，即使面臨普遍的人事凍結，也有機會突圍、打進就業市場。以下就來認識這三種最不受景氣影響的求職者。

製造者：創造產品或服務

製造者通常有紮實的分析、編碼、設計等背景，是可以持續、聚焦的替公司創造新產品或服務內容，替公司穩定賺取收入。這類型的人，例如設計師、軟體工程師、或產品經理。

搖動者：整合新事業或客戶，並拓展企業的目標

搖動者和製造者注重的技能非常不一樣。搖動者通常具備很強的溝通談判技巧，甚至非常會提案，在簡報或說明表達上有很好的表現。這類人可以替公司整合新事業或找尋新客戶，觸及過去公司未曾接觸的對象，進而拓展企業目標。這類型的人，包括業務執行（Account executive）、策略合作夥伴關係經理（Strategic partnerships manager）、市場研究分析師（Market research analyst）。

接受者：幫助企業整頓財務並提高獲利

接受者必須對數字很敏感，要能透析公司財務或是成效數據，替公司發現問題，整頓公司財務並提高獲利。接受者是公司裡最擅於解決問題的頂尖人才，這類人包括：價格分析師（Pricing analyst）、會計師（Accountant）、客戶服務代表（Client service representative）。

要如何凸顯你屬於這三類人？海曼建議，先從履歷下手，當你洋洋灑灑列出很多你有的技能後，請重新檢視硬軟實力，觀察自己更偏向這三種角色的哪一種，而且自己要能認同這樣的角色、願意投身相關職務。

此外，履歷上記得條列出過去的實際產出，這些項目如何對應或突顯你在這個角色或特定領域的絕佳表現。最好舉出具體事例，你過去如何幫助前公司賺錢、成長、增加客戶等量化數字。這樣才能讓應徵你的人，一眼就看出公司未來非你不可！

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