做打工仔要有「萬死不辭（職）」決心？10大社畜語錄絕對笑中有淚

「社畜」這個名詞看起來有點陌生，但其實在日本90年代就已經出現。這一個詞源自日本企業的底層上班族，用來自嘲的一個名詞，結合了「會社」與「家畜」，指的就是公司的牲畜。



當然，在英語也有這樣的名詞代表—wage slavery，說的就是作為低階層的人為了賺取微薄薪水而放棄了該有的一切，其中就包括了：尊嚴、睡眠、飲食、社交生活等等。

以下10句社畜語錄，你也有說過嗎？（按圖了解）

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每個人在工作的時候，總會遇到一些不順遂的事情，尤其是遇到無理取鬧的上級，心裏到底有多沮喪啊！雖然內心咒罵無數次，但臉上仍然必須掛着笑容賠不是，久了甚至開始懷疑自己到底還是人嗎？我們不是孤單的，因為上班族總會遇到各色怪物，只是等級不同而已。只要能在心中成功打倒這些怪物，也就是戰勝了自己！

1.何謂萬死不辭，就是每一天被氣死過萬次都堅持不辭職！

就算遇到無理的上司，心裏有多麼的不滿，但為了那微薄維持生活的薪金，還是委屈地吞下，堅持留下來被折磨。畢竟要換一份新工作，又要適合自己的還真的不容易啊！在還未找到好工之前，就算日日被氣死過萬次，都只能堅持下去！

2. 心裏冒出無數個粗口，嘴裏說出來仍然是「好的」

相信許多打工一族都曾經遇過這樣的場面，明知道上司說的是不可能做到的任務，又或者無理的要求，內心除了咒罵還是咒罵，但臉上仍然保持笑容，嘴裏說：是是是、好好好。這就是打工仔的無奈！

3. 同事總說你人緣好，其實你見到人都想跑

出來工作需要的就是人脈，在辦公室裏總要合群，這是沒辦法的事情。人緣好是我懂得做人，但其實我也是逼不得已而已，下班後我所有人都不想見，只想找靜靜。

4. 每天都是重複等放工、等周五、等出糧

大多數的打工仔的心態都是這樣，日復一日都是重複性完成同樣的工作，你不能說我得過且過，我只是要做好我的工作準時下班，快點到星期五可以好好休息或者喝一杯，出糧了可以吃一餐好的犒賞自己。

5. 社畜的人生：入不敷畜、畜手可及、身首異畜、喜畜望外

社畜的人生很簡單：

．入不敷畜：錢永遠都不夠用

．畜手可及：購物永遠只能在預算範圍內，超出了就只能勒褲子挨餓了

．身首異畜：身體被迫前來上班，腦子卻永遠留在家飄着魂

．喜畜望外：接近放工的時間當然心情特別爽。



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6. 小孩子才有得選擇，大人只能選擇做牛還是做馬

很多小朋友總想要快點長大，以為長大後可以想怎樣就怎樣，因為他們還不懂大人的生活總有着無數的迫於無奈。為了生活過得好一點，很多時候都是被逼做牛做馬，頂多能騎牛尋馬，但其實命運也是差不多，除非能當上馴獸師，不然哪有甚麼選擇。

7. 不怕神對手只怕豬隊友，上班做牛做馬不可憐，最可憐是還要替同事擦屁股

神一樣的對手只會讓我們越戰越勇，但如果有個豬隊友，自己氣死了不要緊，還要留一堆蘇州屎給隊友收拾才是最讓人討厭兼最可憐的。

8. 你以為你每天放工後都累得像狗一樣，那你肯定對狗有誤解，狗沒有活得那樣累

時常都聽人家說：我累得像狗一樣，其實狗狗的生活很悠哉，想吃就吠；想睡就趴着。我們工作哪裏有那麼幸福啊，就算很累都只能頂硬完成工作，這就是生活。

9. 老闆要你加班從來不需要理由，但是申請年假就一定要理由十足！

說真的，老闆說立刻開會大家立馬就要集合開會；老闆說要OT，誰敢不服從，從來都不需要任何理由，老闆覺得需要就好。相反，當我們要申請假期的時候，就一定要給一個很好的理由來支持自己為何要請假。是不是很不公平？但這就是老闆與員工的差別。

10. 說走就走的旅行總是讓人期待的，但現實中想要說走就走的下班都不容易

說走就走的旅行其實一點都不容易，尤其對打工仔來說，哪裏可以隨便請假去玩，就算去玩也不可以隨便放在社交媒體上，否則就會被責問。現實生活中，要天天準時下班也不是一件易事啊！

雖說工作上總有一些曲折，埋怨歸埋怨，最後還是回去繼續工作是我們常人的態度，千萬別埋怨後把脾氣發在工作上，這只會搞砸自己的名聲哦！

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