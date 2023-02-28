G-SHOCK、SEIKO、CITIZEN運動、正裝手錶　職場初哥6千內無痛入手

對錶迷而言，日系手錶品牌一向是頗受歡迎的選擇，因為包括SEIKO、CITIZEN和CASIO等知名品牌的手錶款式都很多元，重點是不管機械錶或石英錶的價格也都滿親切的，讓人可以輕鬆地負擔一只錶，也是很多人購入第一只手錶的最初回憶。



這些日系手錶品牌的作品很豐富，不過這次我們要聚焦的是偏入門級價格的手錶（相對於瑞士高級機械錶而言），如果你今天手上握有5千多港幣左右的預算，首先鎖定的目標通常也會是以SEIKO、CITIZEN和CASIO這些品牌為主，而且在這個預算範圍內，無論你想找什麼樣類型的錶，通常也都可以得償所願，不信？

以下3款手錶可以作為多數人選錶的參考目標，也許在其中真的會有讓你心動的選擇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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運動型多功能手錶——CASIO G-SHOCK GMW-B5000D-1

G-SHOCK是最容易入手的平價品牌之一，以一般印象而言，用2千多買G-SHOCK手錶綽綽有餘，甚至你還會覺得這預算有點太多，不過近年G-SHOCK慢慢在做出改變地方在於他們也朝著讓手錶質感更好的方向演進，其中的關鍵就在於Full Metal系列的問世，把原本我們印象中樹脂材質的G-SHOCK石英錶，改成外觀更精緻的不鏽鋼造型，例如這幾年品牌的人氣爆款GMW-B5000D-1就是一例，它秉承了G-SHOCK DW-5000C的經典外型，如方形錶殼和八角形錶圈等等，在換上不鏽鋼材質後整體的運動錶本色益發強烈，且錶款的太陽能機芯、世界六局電波校正與Bluetooth®藍牙連線功能等，都讓這款錶兼具實用與精準等優點，如果不想要因為戴G-SHOCK手錶而被認為不夠成熟的話，GMW-B5000D-1就是一個展現自己品味進化的選擇。

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時尚感鋼殼機械錶——CITIZEN NJ0150

以不鏽鋼錶殼、鍊帶，搭配彩色系面盤的三針機械錶，近年讓人最有印象的大概就是勞力士的Oyster Perpetual，不過彩色漆面的OP推出後爆紅，價格被炒高，而且2022年還有部分款式停產，要入手著實不易；看準市場對這類型手錶的需求，開始有愈來愈多品牌推出帶有同質性的作品搶市，如CITIZEN的Mechanical系列就出現NJ0150這種類型的產品。這款錶的錶殼和鍊帶為不鏽鋼材質，錶徑40mm，且錶冠設置在4點方向讓它看起來還是有自己的風格。NJ0150家族的面盤顏色是個賣點，有黑色、藍色、綠色、黃色甚至是TIFFANY藍色（不過這款型號是NJ0151）都有，對於想追求色調比較亮眼的人而言，不用花大錢直上勞力士OP，先花個3千左右入手搭載8210自動機芯的CITIZEN NJ0150，單就外觀部分也能到類似的效果。

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優雅正裝錶——SEIKO SRPE43J1

Presage系列是想體驗SEIKO機械錶一個普遍且安全的選擇，錶款的鋼殼加三針功能以及日期顯示雖然並不特別，但是搭上皮革錶帶再配合面盤用心又有梗的裝飾，瞬間讓手錶變得有特色又迷人，以系列中的SRPE43J1為例，它的錶徑38.5mm大小適中，藍色面盤蘊含雞尾酒的創作概念，SEIKO以放射菱格紋路樣式結合數層藍色塗層，使面盤的色澤感與層次感十足，而Box式鏡面也有助於表現手錶的復古個性，加上以這個價位而言頗為精緻的立體時標與指針，連透明底蓋都奉上了，實在是不太能再要求它什麼的錶，如果你缺一只在正式場合佩戴可以突顯紳士風格的錶，花個一萬多塊就能擁有的SRPE43J1應該是不會後悔的決定。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：推薦三款日系萬元預算手錶 運動錶、正裝錶都有】