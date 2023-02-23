ChatGPT｜AI科技威脅打工仔飯碗？6種應用方法　反可提升工作效率

起全球「聊天熱潮」的 AI 聊天機器人 ChatGPT， 讓搜尋引擎龍頭 Google 都緊張、迅速公開自家 AI 產品 Bard，中國百度也宣佈要推出類似的中文化服務，台灣國科會日前則提及正在研擬發展台灣版本。



而對於一般人來說，ChatGPT 絕對不只是一個新潮、有趣的工具。ChatGPT 可以透過各種方式融入你的日常工作，例如你可以問它如何設定某個 Excel 公式、調整信件的拼字和文法、甚至是設計出一份提案。只要給予 ChatGPT 足夠且正確的資訊，就能達成上述這些任務。

ChatGPT勢必對職場帶來重大影響，早點掌握它的應用方法，絕對會有優勢！（按圖了解）

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如果之前只隨意試用過，不妨參考以下整理的 6 種使用方法，或許 ChatGPT 能成為你在職場上的得力助手：

ChatGPT 應用 1. 蒐集資料

ChatGPT 最容易聯想的第一個功能，就是化身你的另一個搜尋工具，當你想要了解機器學習等特定主題的時候，可以告訴它「給我 10 篇機器學習相關的文章」，為你快速網羅網路相關的資訊。延伸此用法，當然也能與 ChatGPT 激盪想法，像是寫下一個假想的商務計劃，提出可能會面對哪些挑戰、市場有沒有競爭者等問題，看看它能否帶給你全新的觀點。

ChatGPT 應用 2. 撰寫適用不同情境、場合的 Email

討厭花時間撰寫電子郵件？那麼 ChatGPT 會是最好的代筆者。AI 內容生成工具商ZMO.AI提供了簡單步驟：首先給機器人一些前情提要，如「我要寫信給一位沒聯絡過的通路商，介紹我們公司並詢問後續合作的機會」，它就能以此生成 Email 內容，如果你指定更多相關資訊，包含通路商的名稱、公司基本資訊等，信件會更加完整，接着只需要微調、即可寄出。

ChatGPT 應用 3. 撰寫文章或摘錄重點

既然 ChatGPT 都能寫完一封 Email，要產出一篇文章自然也不會有問題，對於負責內容、文案的工作者來說，便有許多時刻能派上用場。《Inc.》舉例，可輸入幾個關鍵字或幾段文字，請它下出標題，還能進一步描述你想要的感覺，例如：「請用感性的筆觸寫一篇描述冬天的文章」、「請用美食部落客的語氣講解滷肉飯的味道」。

另一種使用方式為濃縮內容，可請 ChatGPT 保留特定重點或風格，為你縮短文章或摘錄重點。

ChatGPT 應用 4. 針對特定社群平台創作合適的內容

隨着社群管道愈來愈多，穩定、高效產出素材的壓力愈來愈大，加上即使同個主題，也得為不同平台客製化，像是 YouTube 可以是完整版，放到 Instagram 上則要短小精悍才吸睛。《Forbes》指出行銷人員即可利用 ChatGPT 達成這些任務，例如請它針對當前趨勢，生成符合各種平台所需的貼文、撰寫幾個影片腳本，再靠其他 AI 工具自動化製作成影片。

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ChatGPT 應用 5. 優化招聘流程

當招募人員寫完一份職缺要求與內容後，一樣能放到 ChatGPT 尋求調整建議，置換某些詞彙或變得更有吸引力等。《Entrepreneur》則提到，也可經由 ChatGPT 檢查履歷是否符合徵才條件，或從履歷中抓出特定關鍵字，便於 HR 快速瀏覽面試候選人。

ChatGPT 應用 6. 提升時間管理效率

不只是輔助處理各式各樣的內容，一位曾任職於 Amazon 和 IBM 的 AI 專家在 LinkedIn 分享，可要求 ChatGPT 製作「每日計劃」，需涵蓋每天早上的 20 分站立會議、2 個小時的深度工作時間，並以每 30 分鐘設計行程，當然也能改為一個產品專案、設計兩個月的流程。

ChatGPT 使用方式絕對不只上述 6 種，但無論你選擇如何加入工作當中，《Forbes》提醒它目前仍然有所侷限，其母公司 OpenAI 也證實 ChatGPT 偶爾會有錯誤訊息，或是有偏誤的見解，且對 2021 年之後的資訊了解較為薄弱。網路安全和隱私權也是要留意的面向，目前已經出現透過 ChatGPT 生成的惡意軟體與釣魚信件，切勿對 ChatGPT 透露機密資訊，並保持警覺、才不會成為受害者。

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