老細懶開明　鼓勵你多點「獨立思考」？先搞清楚他這話潛台詞吧！

社會鼓勵每一個人都擁有獨立思考，但半宅職薯認為，世界上極難出現真正的獨立思考。而職場上的獨立思考，通常不是叫你自由奔放的去思考。今天就和大家討論獨立思考這個話題。



世上難有獨立思考

首先，我們先了解一個人的價值觀和思考方式，是怎樣建立出來的。

一個人的價值觀，不小程度是受父母和朋輩影響。正所謂「近朱者赤，近墨者黑」，這點不必贅述。

但大家又有沒有想過，即使長大成人，我們的想法乃至於判斷事情的方式，其實也受着其他因素影響的呢？

舉例來說，以香港的審美眼光，「下巴尖尖V面」、「皮膚白淨」，就是美的標準。這究竟是我們本身覺得這樣是美，還是媒介鋪天蓋地，以各式各樣的方法，明示暗示這才是美的標準，繼而進入我們的潛意識，然後讓我們產生「這就是我的想法」的錯覺？

再舉一個例子，在早上的商業區，你會見到不少看來像行政人員或專業人士的人，手上拿着一杯「中產咖啡」，有自信地行返公司。中產咖啡不是特別好飲，關鍵在於咖啡杯的 logo 帶出一種中產象徵。而兩者之間的關係，說到底又是高超的宣傳技巧所製造出來的。

相關文章：「別只提出問題，給我解決方案」！這6句話老細開會說 叻極有限

+ 15

獨立思考只是錯覺

說到這裏，聰明的你自然可以引申得到，很多我們原本以為是源於「獨立思考」所得出的取態和結論，其實很大機會是受第三方灌輸和影響的。再進一步想，「獨立思考」可能只是一種錯覺。

職場上的獨立思考

當大家接受到「獨立思考」只是錯覺這可能性的時候，我們可以進一步想：職場上的獨立思考究竟是指甚麼？

我認識一個老友，年紀輕的時候，常常被老細批評他思想不夠闊。於是他努力學習，擴闊思考。在十多年之後，思想已經非常廣闊，隨時可以天馬行空，但竟然又被另一些上司所討厭。原因是他思想跳脫，猶如脫韁野馬，難以駕馭（這某程度是出於上司忌才）。

當你代入老細位置，每天日理萬機，繁忙異常的時候，你自然會希望你的員工能夠舉一反三，自動想出你心中的心意，然後自動波的工作。

說穿了，職場上的獨立思考，很多時是指「獨立地思考出老細想你思考的東西」。

聰明的老細都喜歡思想跳脫的員工

當你能夠「獨立地思考出老細想你思考的東西」，你在公司的地位幾乎保證穩如泰山，晉升前景一片光明。但這先決條件是：這間公司不會倒閉。

當一間公司的老細只喜歡思考方式和自己一樣的員工，很大機會會互相認同，出現相同盲點，到最後業務衰敗，大家「攬住一齊死」。

所以聰明的老細，都會建立一支擁有不同思考方式員工的團隊，互相提點，互補不足。

被員工提點，最多只是失威；被市場懲罰，隨時附上倒閉的代價。

結語

這篇文章可能會令你感到很迷惑，但迷惑正是學習新概念的開始。如果你是初入職場的小薯，你會發現很多事情和自己的價值觀有所衝突。一個人有價值觀，但某一種價值觀卻不是一個人的全部。在動氣之前不妨先退後一步，對自己說：「這只是別人以前灌輸給我的價值觀，和現時其他人的價值觀，有所不同而已」。

【延伸閱讀，更多打工仔與上司相處之道】

衰老細｜雖無過錯卻也無法令你成長 上司有這6徵狀代表你跟錯人

+ 14

陰質公司｜入職未滿一年已升做主管？事主飽受煎熬3個月後終辭職