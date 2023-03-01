Elon Musk怨個人推特帳號人氣大跌　員工誠實回答　被他即場炒掉

自特斯拉（Tesla）、Space X創辦人馬斯克（Elon Musk）在2022年10月底完成與推特（Twitter）的交易以來，公司內部的風波就不間斷。



近日又有知情人士透露，馬斯克抱怨自己的Twitter帳號流量不斷下滑，要大家開會檢討，一名頂尖Twitter工程師僅回應純粹是馬斯克「人氣下滑」，結果當場被開除。

相關文章：Elon Musk何時會叫你滾？ 看看Tesla員工「反手冊」寫了甚麼！

+ 42

據科技網站《Platformer》引述消息人士的說詞，馬斯克在2月7日召集了一群工程師開會，主要檢討為何自己私人的Twitter帳號流量近幾個月「螺旋式下降」（downward spiral）。

「這太荒謬了！」馬斯克直呼「我的追蹤人數超過1億人，而我的曝光度卻只有幾萬」，要求員工調查觸及率下降是否受到演算法影響，並要員工追蹤他的推文，好提高被平台推薦的頻率藉此衝人氣。

對此，數名工程師便提出內部數據以及Google Trends趨勢圖（Google Trends chart），以實證向馬斯克說明，他的「影響力」正在雪崩式下降；從Google Trends來看，馬斯克的搜尋熱度，在2022年4月提出收購Twitter時，達到最高峰的100分，如今卻降到只剩9分。

顯然馬斯克沒有被這群工程師說服，仍認為他的觸及率就是受到公司內部問題所影響。

其中一名高階Twitter工程師甚至直言，流量下降不是演算法的問題，純粹是馬斯克「人氣下滑」，他誠實地指出「可能是收購Twitter後，並未將公共利益納入考量，才造成民眾對他的興趣減退。」

此番話一出立刻惹怒馬斯克，當場告訴該名工程師「你被開除了！你被開除了（You’re fired, you’re fired！）」，還連講兩次相當生氣。

至截稿前，馬斯克和Twitter發言人尚未針對此事，做出任何回應。

【延伸閱讀，了解更多知名企業家生活細節】

特朗普每天只睡3小時！ 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

放假｜CEO假期怎過？朱克伯格豪買海岸滑浪 庫克喜歡的卻很平民

+ 15

延伸閱讀：

下單晚一天價差30萬！特斯拉的世紀豪賭：為何馬斯克寧被老車主痛罵，也要祭出降價這顆「血滴子」？

ChatGPT通過Google「三級工程師」面試，年薪曝光…這職位很難進？你得先會這兩件事

【本文獲「今周刊」授權轉載。】