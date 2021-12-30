Elon Musk怎讓Tesla高速發展？對管理層下達命令　只許有3個反應

特斯拉（Tesla）創辦人Elon Musk，每一次在社群媒體上發表看法都引來大量討論，像是前陣子他就在Twitter辦了一場投票，詢問他的粉絲們，是否應該出售其 10% Tesla的股份，獲得了多數贊成之後，Elon Musk就真的賣掉了其 1/10 的持股。



近期讓他再度受到矚目的，是兩封來自Tesla內部的信件，《Fortune》就表示，這兩封 Email 充分展現了Elon Musk經營團隊時，給員工「胡蘿蔔與棍子」的管理風格。

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先展現對員工的關懷，再提醒大家「誰是老闆」

首先第一封信件，是他回應了工廠同仁「想在上班時聽音樂」的提議。Elon Musk在信中同意工廠員工在工作時聽音樂，但基於安全考量，建議只有單邊耳朵戴上耳機，他也允許直接裝設喇叭等播放設備，「只要你和同事之間，在選擇音樂時有共識的話。」

這封信寄給了全公司的員工，最後Elon Musk特別強調，因為他十分在乎每個人都能期待上班，所以：

如果還有其他事情，可以改善你的一天，請告訴我。（If there are other things that you think would improve your day, please let me know.） Elon Musk

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這封信顯示出他關心每位Tesla夥伴的工作舒適度，然而隔天的另一封信件，似乎又讓Elon Musk的形象直接 180 度翻轉。

《CNBC》報導，第二封信件則像是嚴厲的警告，在這封簡短的信件當中，Elon Musk列出當他有所指示時，管理階層只能有的 3 種反應：

1. 回信指出他哪裏說錯了，畢竟有時候他也會出錯。



2. 如果指令不明確，提出還需要哪些資訊。



3. 執行指令。



假設管理階層做了以上 3 種反應以外的行動，那麼 「這位主管很快就會被要求離職」（...that manager will be asked to resign immediately.） 短短兩天內，Elon Musk就展現了「鎮撫兼施」的領導形象。

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兼顧兩種領導特質，激勵人心之餘也強調規定

不過，現在的職場都講求協助團隊找尋內在動機、自我激勵，Elon Musk給「胡蘿蔔與棍子」的這套方法還管用嗎？

至少從公司營運面來看，Tesla今年第三季的汽車交付量，超越了外界預期、達到 24 萬輛。另一方面《路透社》指出，Tesla董事會替Elon Musk設計了 10 年薪酬計劃，其中包含 12 個市值里程碑，達到之後才能獲得股票選擇權，然而在短短 3 年之間，他已經達成了一半，可見他的經營方法，並沒有讓Tesla失去競爭力。

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《金融時報》觀察，Elon Musk這套管理方式，並沒有與時代脫節，反而很好融合了美國心理學家道格拉斯·麥格雷戈（Douglas McGregor）提出的 「X 和 Y 理論」：前者偏向傳統管理方式、訂定各種命令與規章，像是其內部員工曾因為小孩出生、錯過一場公司活動就遭到斥責；後者則傾向授權、激發潛力，顯現在他經常提出改變世界的目標，例如抵達火星等，也同時帶領着團隊前進。

Elon Musk在一場由美國空軍協會舉辦的大會上，談及如何打造讓員工能充滿創意的職場時，也曾描述他對「胡蘿蔔與棍子」的想法：「...要確保企業體制中，創新是會被獎勵的，而不是會被懲罰的。」 如果一位員工在這方面有足夠發揮，就應該盡快給予肯定或升遷，而無法做到的人自然拿不到獎勵，甚至應該走人。

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