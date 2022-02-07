Tesla｜未能如期出貨　Elon Musk仍叫員工別太拼？背後藏管理高招

特斯拉（Tesla）創辦人伊隆・馬斯克（Elon Musk）2021年11月底，向員工發出一封電子郵件，要求他們「工作不要太拼」，但明明購買Tesla的客戶，已經因為交車日期不斷延後感到不滿，難道馬斯克不怕破壞客戶對企業的信任度嗎？



據《CNBC》報道中指出，或許是受到航運運輸成本上升、晶片短缺的影響，Tesla今年雖然承諾客戶會準時交車，但仍有部分車主得苦等數周，甚至是數月才能取車。導致他們在無車可用的這段期間，必須得自掏腰包承擔相關的租車費用、重新調整車貸，引起許多人的不滿。

在如此的壓力下，11月底馬斯克向員工發出一封「工作不要太拼」的信。

信中內容寫道，從Tesla過去的生產紀錄中，當員工在季度末狂衝電動車的交付量時，下個季度前幾周的交付量就會大幅下降，甚至連1台車都沒辦法如期交給客戶。

員工也為了「趕進度」拼命加班、付出自己額外的時間，導致公司在「交付成本」上花了大筆的加班費和臨時承包商等費用，才能在最後完成任務，整個工作流程並不理想。

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讓腦袋、身體有放鬆空間 「85% 原則」做事更有效率

馬斯克的做法或許表面上看來令人費解，但是《Inc》指出，其實這是一招非常高明的管理手段，可以避免典型的企業內部因季度末衝刺，緊隨其後急速下降的業績。

馬斯克明白，增加員工的工作時間並不能真的為企業帶來生產力，反而適時的減少對他人和自己的要求或期望，才可能有減緩生產力的壓力，進而讓人覺得擔任某項任務更容易被達成，「如果你想做更多，那你需要的就是決定做更少」、「我們相信某事更容易時，我們就會更容易做到」。

儘管有些人在高壓環境可以更有效率，但撇開期限與時間限制不談，隨着處在高壓環境越長越久，生產力也會逐步降低，而馬斯克這樣的調整，也就是所謂的「85% 原則」，藉由調整期待與目標來增加效率或成果，這項原則不只適用於管理，也能夠運用在個人的工作及生活中。

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工作生活無需太用力 但迎接挑戰前...你得先「盡力」

《Business Insider》表示，曾有教練觀察曾獲得奧運9面金牌的美國田徑運動員卡爾・路易斯（Carl Lewis），他總是在賽程前40米遠遠落後他人，卻能在最後輕易地超越對手獲勝。

關鍵就在路易斯維持85%的力氣，將餘力用於思考及放鬆，而不是一開始就把自己逼到極限；當其他人快到終點時產生「再努力一點」的念頭時，表情及肌肉會變得更緊繃，路易斯藉著觀察、深思熟慮後做出決策，脫穎而出。

但「85% 原則」並不是要人在工作、生活中無需太過努力，而是在平時的磨練中，做好萬全準備、提升個人專業技能，當盡力之時才可以適時的保留力氣迎接挑戰。

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