衰老細｜「有問題隨便問」這話可信嗎？網民圍爐熱議此話最伏之處

年後轉職潮，有不少人或許換了新的工作，轉到了一個陌生的環境上班。而如何瞭解、適應新的辦公室，也需要經過一番考驗。



近來有位日本網民，就抱怨某種辦公室文化，儘管很常見但又讓人無所適從，完全不知道該怎麼做才好。

相信不少打工仔都曾被老細這句話弄得十分迷惘！（按圖了解）

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根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本Twitter網民「9harunasubi9」最近分享一張圖片，抱怨在進到一家公司時，上司常常都會說「如果有甚麼不懂的地方，都可以來問」。

然而，實際上的狀況，卻是如果因為不懂而詢問的話，很容易遭到上司臭罵「這麼簡單的事情，就不要來問我了」。而要是沒有問，最後卻因為事情做錯搞砸了，也會遭到上司責備「為甚麼不事先來確認」，讓身為底層員工的人是進退兩難，不知該如何是好。

這則帖文引起許多網民共鳴，紛紛表示：

．「問或不問都好難」

．「我之前的上司就是這種人」

．「還有『這種的就別筆記了』跟『你為甚麼沒有筆記下來』的類型」

．「還會有人說『看着我的背影！』但我只看到駝背」



也有網民表示：

．「我後來當了上司，就決定要1.創造讓後輩能輕鬆詢問的環境2.簡單的疑問也回答3.同樣的問題解釋幾次都OK」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】