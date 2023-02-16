同事說「你明白嗎？」很挑釁？看情境而定　6個其他問法或更順耳

俗話說「言者無意，聽者有心」，有網民在網絡發文，表示「你懂我意思嗎？」這句話充滿挑釁意味，並詢問其他人的想法。然而多數網民認為還是要看當下的態度和語氣，且在工作上能避免誤會；另有網民則點出，其實有更好的問法。



一名網民在PTT發文，說自己最近很常聽到「你懂我意思嗎？」這句話，「很多人講完話後就附贈這句」，事主並認為，即便沒有冒犯之意還是「有種莫名不舒服」。因此他好奇其他人對這句話的感覺，並說自己是覺得「很挑釁」。

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對此，有些網民表示認同：

．「不太舒服，雖然說者無意，但時不時被說這句會感覺自己很笨QQ」

．「之前有同事口頭禪是這句，大家私下都表示很反感」

．「不喜歡+1，這聽起來就是預設人家不懂阿」

．「咄咄逼人的感覺」



但也有人認為，帶來的感受取決於態度和語氣：

．「我覺得看態度跟口氣，有個同事很愛講這句而且態度也很高傲，真的會讓人不爽」

．「感覺挺兩極的，有分很傲慢的語氣跟對自己表達能力不自信兩種，真的無法一概而論」

．「看情況，不是每個情境下這句話都顯得冒犯」



多數網民也表示，在工作上有時候不得不這麼問，一種是為了確認對方是否了解：

．「其實只是因為對方想確認妳有沒有get到他的點，最近我常常視訊遠距開會也會有點困擾對方到底有沒有理解我想表達的，有時候對方no response我就不知道我該說什麼？」

．「就確認阿，很多那種說懂還是錯的」



另一種則是確認自己是否表達清楚：

．「我會問別人這句是因為覺得自己表達能力不好，不是覺得別人笨」

．「公事上我常常用這句，大部分時候是怕我自己沒講清楚造成誤會，我通常剛合作的同事我都會解釋自己的工作跟講話習慣，所以沒什麼好介意的」



有網民則分享較好的講法：

．「我不會講這句話，因為它隱含的意思就是對方不懂。我會問你了解我的意思嗎？」

．「這句話容易給人上對下或不平等地位的感覺，也會讓人以為被指責或被說笨，如果改成『我這樣子講有清楚嗎？』、『有需要補充的地方嗎？』之類的會更好（曾經跟同事認真討論過這問題）」

．「一樣的意思可以換句話說『我說明得還清楚嗎？』給人感受就不太一樣」

．「這句話會讓人感覺有點看不起對方的理解能力。個人都是說有問題的話再跟我說，這樣沒問題的話就是懂了。」

．「超討厭這樣講話的，感覺把對方當白痴，我都會說『我有說明不清楚的地方請和我說』，代表對方不懂，一定是自己表達的不夠好，而不是帶有鄙視的問對方懂不懂」



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