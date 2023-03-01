好老細｜惡的上司不一定是衰人！團隊有這2種人　別怪主管不客氣

不同的領導風格，會造就出不同的帶人方式。傾向於好言相勸、正面鼓勵員工的主管，或許能贏得多數員工的喜愛，但員工也可能因為少了時時被督促的壓迫感，進步幅度因而受限。相反地，一個嚴厲的領導者，或許可以帶出成長快速的企業，但他跟員工之間的距離，卻可能很遙遠。



「威權領導的好處是，企業可能得以快速發展，但缺點就是，後繼無人。一旦領導者慢下來，企業很容易停止成長，甚至衰退。」 這是全球最大刀庫（存放待換刀具的裝置）製造廠德大機械總經理黃耀德，創業22年來的深刻體悟。

在業界以「兇」出名的他，再三強調，威權領導其實是把雙面刃，領導者應該要視自己企業的成長過程，來選擇最適當的管理方式。

相關文章：下屬當眾鬧爆偏私老細 更掀起同事辭職潮 但網民卻建議應留職

+ 7

要求員工重述交辦事宜，杜絕話說不清楚、不懂裝懂

黃耀德自嘲說，他以前罵人兇到員工看到他，手都會發抖。但談起他所罵的事情，卻不見得是因為員工工作上有疏失，「工作上的錯誤，我常說那是學習的代價，重點是要能知道自己錯在哪裏。」

黃耀德直言，他接受員工犯錯的空間其實非常大，但他最忌諱兩件事， 一個是員工話說不清楚，一個則是不懂裝懂 ，這兩種狀況發生，無論是誰，他一定無法原諒。

首先，在十分講求精確度的機械業中，如果講出來的話，會讓聽者產生兩三種不同的想法時，就無法準確掌握做事方向，更不能及時了解現場的實際狀況。「若因為語意不清導致對方聽錯，那麼，可能打從一開始，事情就做錯了。」為此，除了固定每周五早上的教育訓練，他也特別鼓勵員工去上溝通表達課程，希望能避免因語言不精確，造成過多的成本浪費。

至於員工不懂裝懂的現象，黃耀德認為，如果員工自己都不能確定是否聽懂了主管所傳達的訊息，他們又怎麼能夠完成主管交代的事情呢？對此，黃耀德也進一步表示，「知錯才能改正。」他觀察到，能夠誠實面對自己的員工，往往在發生錯誤的時候，也較能坦然承認，並試着改善。

實際上，黃耀德交代事情的方式，是跟員工從基礎講起，並將衍伸出的所需條件、預期結果，一次清楚講完。此外，他會主動問員工，「聽懂了嗎？」如果員工說懂，他還會再多說一句，「那你講一次給我聽。」以此確保員工不是不懂裝懂，而是真的理解他所講的，避免做出來的成果跟他原先想的完全不一樣。

領導者管得太兇、太細，員工只會聽命行事不懂思考

為了增進現場的生產效率，黃耀德過去曾嚴格實施「胡蘿蔔與棒子（Carrot and Stick）制度，指的是同時祭出獎勵（胡蘿蔔）與懲罰（棒子）的高壓懷柔策略。黃耀德解釋，多年來，他的員工薪資都維持在比台灣平均薪資高出20%的水準，但每一年都會淘汰生產線上表現最差的兩名員工。「薪水給得夠高、指令下得夠清楚、規則講得夠明確，員工就應該能把被交代的事情做好。」

實際上，當時落實了這項制度後，現場效率大增的幅度，的確讓德大得以把競爭對手遠遠甩在後頭，創造年營收破40億台幣的佳績。單以生產線來說，競爭對手還在員工一天組裝一台刀庫時，這卻早已是德大機械15年前的生產速度。

但他也明白表示，如此發號施令式的領導風格，其實會讓員工變得只懂得聽命行事，但不懂得如何思考。「我每天不停學習、不斷進步，猛然回頭看，才發現員工離自己越來越遠。」

就像去旅遊，如果你跟着旅行團一起去，你可能會覺得，反正跟着走就對了，自己不會主動去注意該如何訂票、搭車、問路，也就永遠無法自行規劃行程。「企業若都由強勢的領導者做出決定，屬下必然存有依賴性。」

這正是黃耀德從自身經驗出發，對於威權領導的反思，「當領導者管得太兇、太細，造成大樹底下沒有小樹，都是小草時，領導者要能做到的，就不只是發號施令而已，還需要扛起解決問題的責任，才能保持企業持續快速運轉的能力。」

【延伸閱讀，更多老細懂不懂管人的特徵】

辭職｜點解留唔住「好」員工？上司興奮都係罪 5原因令員工劈炮

+ 7

「別只提出問題，給我解決方案」！這6句話老細開會說 叻極有限

+ 15

【本文獲「經理人」授權轉載。】