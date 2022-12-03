辭職｜裸辭前的3件事　財政以外　你對未來新工的要求才是重點！

歲末年終之際，不少人都在期待著年終獎金犒賞這整年的辛勞。然而，若是這份期待已經不足以支撐你繼續在職場努力的話，你可能會開始隱隱地浮現轉職的念頭。



但當你想要義無反顧地離職，到底該做哪些準備呢？

3個裸辭前你要思考的事，想清楚才遞信吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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#記錄自己的日常開銷

如果你是屬於還沒找好下份工作就想離職的人，即是「裸辭」的話，建議你在遞出辭職信用之前，先好好地思考你可以吃老本多久，因為這會決定，你接下來的日子要怎麼過。

現在，請你先檢視現有的支出，並將其分為「固定開銷」與「浮動開銷」，前者是無論你有沒有工作、薪資多少，每個月都一定必須支出的費用，像是房租、水電、各式保險費等；後者則會隨著你的情況跟著變動的花費，像是交通、飲食、教育、娛樂等費用，盡量縮小後者的範圍，一切從簡，才能為你爭取更多的時間。

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#認識自己，什麼才是最重要的？

處理完財政問題後，那就要思考一下未來找新工作的問題。既然在這份工作感到疲乏、不開心，那麼下一份工作當然要避開這些事物，以免重蹈覆徹，陷入惡性循環。記得時不時詢問自己，在職場上真正在乎的東西是什麼？現階段的你，真正需要的又是什麼？

薪資、職銜、升遷制度、員工福利、辦公環境、穩定或挑戰性高的任務、新創公司或知名企業⋯⋯列出所有選項後，再一一排出順序，畢竟魚與熊掌不能兼得，能完美達成所有要素固然好，但必要時，還是得做出取捨，透過不斷地審視自己的需求，才能幫助你建構理想的職涯。

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#好好地規劃空白期

清楚想要的工作條件與方向的同時，你可能會意識自己有些能力不足之處，這段空白期便是你進修最好的時機！無論是閱讀、上課、向相關領域的專業人士請教，都能為自己增強實力，成為下份工作的養分，不要浪費這些空餘時間。

裸辭並不是件簡單的事，因為在沒有收入的情況下，你還是得不斷地負擔日常開銷，若你還是扛起家計的人，或許就更沒有勇氣了。但畢竟工作佔了人生三分之一的時間，若是過得不快樂，勢必也會影響到生活品質、甚至危害到你的身心健康。因此得先做好充足準備，了解自己的需求與方向，並不斷地培養自己的技能，才能放膽追求更好的人生。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】