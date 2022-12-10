事業高不成低不就！踏入35歲　他們嘆經驗不值錢　轉行風險卻太高

當下，35歲年齡危機，幾乎成了中年人的職場「緊箍咒」。一個人在35歲以後還有多少可能性？張丹梅決定轉行時，已經36歲了，身邊很多人認為她在冒險，「這個年紀，你看不進書的，記憶力也下降了」。她不服氣，「把自己當成新人，有甚麼看不進去的。30多歲在職場是中年人，在你一生裏，還是個很年輕的階段，你後面還有幾十年要過。」



中年人以轉行跨越職業困境，不可能是部熱血漫畫。經濟上的窘迫，養家糊口的壓力，獨自承受的不確定性，不再風發的意氣……再一次站在起點上，他們渴望衝破年齡困境，也不得不背負更多東西。

平安金融中心106層氣派的辦公室裏，吳偉堅的名牌掛在一個不起眼的工位上。四個月前，他入職這家亞洲最大的律師事務所，成為一名實習律師。

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去年10月份，吳偉堅離開BAT之一的M公司，而後短暫地做過一段職業上的嘗試。三個多月前，M公司裁員，吳偉堅原來的部門，幾十人團隊裁減了將近90%的員工。近兩個月來，一些前同事在微信聊天中，常流露出對吳偉堅的羨慕——「你找到了一個很好的方向。」

32歲的這次職業轉型，吳偉堅非常慎重。選擇律師這份職業，選擇這家律所、這位上司，均是他深思熟慮、反复衡量後的抉擇。

尹捷接近40歲，30歲之前她從事國際營銷工作，是全球各地跑的「空中飛人」。女兒出生後，她不得不放棄這份上升通道明朗的職業，摸索着開起了珠寶工作室。

轉行已有7、8年，尹捷有時也會覺得可惜，「現在的收入和發展，跟以前比起來，壓根不在一個等級。」

這些年，作為一個小創業者，尹捷經歷過商業方向的嘗試與探索，合夥人之間因分歧各奔東西，兩三年來因為疫情，生意更難做了。儘管如此，尹捷還是願意在這條路上，繼續摸索着往前走。

找個「越老越值錢」的工作

張丹梅與吳偉堅在同一家律所，她進入律師行業接近4年。

2017年，張丹梅36歲，在地產廣告行業待了10年。在這段職業經歷的最後幾年，她體會到的「失重感」越來越深切。

如今回頭去看，地產業的頹勢當時已輻射到地產廣告這個附屬行業，「甲方預算逐年減少，拖款越來越嚴重」。自媒體、直播等新興行業的衝擊之下，傳統廣告業疲態盡顯。

為回籠資金，地產業講求「快跑」，對廣告製作的要求亦是如此，「一個月或半個月就要趕出來，消費類廣告的周期是半年或一年」。因此，地產廣告的加班強度，比其他同行更為驚人，「996是家常便飯，007也不是稀罕事」。如此辛苦，張丹梅和同事們的工資水準，還跟10年前一樣。

隨着年紀增長，張丹梅發現，這份職業是碗「青春飯」，30多歲的人，加班熬夜熬不過20出頭的同事。所謂的「經驗」似乎也不值錢，甲方也更青睞年輕人們的新玩法。

得找個「越老越值錢」的領域，這是原行業給我的教訓。

與張丹梅不同，在轉行之前，吳偉堅在職場一直處於上升通道。

2015年他從上海知名外企辭職，進入深圳一家互聯網醫療創業公司，歷經四年多的歷練後，他又先後進入BAT中兩家大廠的互聯網醫療業務線。

儘管職級和待遇一路上行，在互聯網大廠工作的兩三年裏， 吳偉堅能清晰感覺到紅利期消退的跡象——職場生態上，內耗與技術壁壘，打破了他過往的「大廠濾鏡」。政策層面的監管趨嚴，寒意自上而下地傳導到辦公室裏，「業務線還能不能做下去」的隱憂，揣在每個人的心裏。

從個人發展來看，他所在的市場商務崗位，更依賴經驗和行業沉澱，35歲危機雖沒有其他職位殘酷，但再往上走也不太容易。

大廠的職場環境，吳偉堅也不太適應。他不願盲從上司，也不會過度苛責下屬。在一個高度競爭的環境裏，「這樣的人和團隊，不會被喜歡。」

在公司裏幹了那麼多年，他想擺脫螺絲釘的困境，「獨立掌控不了甚麼，自主的空間太小了」。重新做選擇，相對自由獨立的工作空間，是他看重的一個點。

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年齡、收入、可能性

離開廣告公司之後，張丹梅短暫地嘗試過首飾定制，也寫過小說，很快她就放棄了，把這些個人興趣，作為謀生的職業，實現起來太不容易了。

類似的探索，尹捷也經歷過不少。她是個善於做規劃的人，結婚之前就開始考慮轉行的路。真的生了孩子，到了不得不轉行的時候，她還是陷入了迷茫。

哺乳期那一年裏，尹捷接連考了品酒師、營養師、高級電子商務的職業證書。她想過做營養培訓講師，做過一段時間的電子商務，還差一點跟朋友合夥做心理問題前期干預工作。

張丹梅大學學的是法學，普通本科的法學專業畢業生，在這行沒有多少競爭力。剛畢業時，她沒有任何留戀地紮進了「看起來比較文藝」的廣告業。

10多年後，律師這份職業，被張丹梅納入了考慮範圍，起碼，這是份「越老越值錢」的工作。

在廣告行業的那些年，整日焦頭爛額於甲方的改稿要求，她感受到的自我價值感越來越低，「如果換一個新行業，我希望我從事的是有價值感，是能夠真實解決問題的工作」，從價值實現來講，律師也符合她的期待。

準備司法考試，張丹梅花了8個月時間。身邊不少人覺得冒險 ，「你36歲看不進書的，記憶力也下降了」。

這的確不是一件容易事，十幾年沒碰過法學課本，許多法律法條做了重新修訂，《民法典》出台……司法考試，她原本做好了再考一次的準備，還算幸運，一次就通過了。

「你把自己當成一個新人，有甚麼看不下去的，你要是特別在乎外界的評價，你還折騰個啥，你肯定是干不成。」

在律所裏，還有很多中年轉行的同事，入行時年齡比張丹梅更大，之前沒有任何法律的學業、職業背景，從零開始，也在這行紮下了根。 「不要抱守殘缺，這個世界是變動的，30多歲在職場是中年人，在你一生裏，還是個很年輕的階段，你後面還有幾十年要過。」

吳偉堅在大學時，修了經濟學和法學的雙學位，畢業之前已經通過了司法考試。不過，作為一個經驗為零，十多年沒碰過法律專業知識的小白來說，步入職業正軌，道路依然很長。

經濟成本，是擺在吳偉堅、張丹梅，以及多數轉行者面前最現實的問題。

「實習律師的工資，行業內一般是五六千，八千以上就很少了，生存上的苦惱，可能是現階段遇到的共同問題。就算過了實習期，入行的前幾年肯定是要熬的。」上有老下有小的吳偉堅，轉行前反复地考慮過這個問題，他有一些經濟積累，也做好了「過冬」的心理準備。接下來的一兩年，他的專注力要放在提升專業能力上。

決定轉行後，張丹梅2018年的大部分時間用來準備司法考試，這一年她沒有收入。進入律所後很長一段時間，她處於入不敷出的狀態。目前她成為執業律師有一年多時間，收入覆蓋生活支出依然勉強。

入行幾年，張丹梅發現， 深圳從事律師的同行太多了，市場上處於僧多粥少的狀態。成為執業律師之後，大部分從業者的收入形式更像是自負盈虧的個體戶。

案源對律師來說，永遠是個關乎生存的問題。「實習期結束後，如果沒辦法適應這行的生存方式，那真的會離開，我的一些同事也會轉去企業做法務，這是收入比較穩定的職業」。

未婚狀態，給張丹梅的轉行減少了很多壓力，這幾年父母也給了她不少的經濟支持。轉行之初，父母擔心她「30多歲會不會太冒險」。不過，老人見過她沒日沒夜的工作節奏，也支持她的選擇，「承受幾年的低收入，換一個發展得更好的行業，是值得的」。

收入上雖沒有太大改觀，但張丹梅找到了久違的充實和意義感。「打贏一個案子，解決一個專業問題，幫客戶拿回一筆錢，真能給我挺多快樂的，這跟原來的失重感完全不一樣。入行以來，這份職業帶給我的成就感是持續的，沒有降低。」

中年轉行，在張丹梅看來，跟年輕人比起來也有優勢。先前的閱歷、眼界和職場經歷，對她當前的律師工作，也是一種隱形的資源，或者優勢。

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放棄幻想，反覆考量

在30多歲重新選擇職業，張丹梅、吳偉堅的心態很平和，「這就是一份普通的工作」，決定踏入律師這行時，倆人都沒抱過多的幻想。

電視鏡頭裏激動人心的法庭辯論，對律師來說，背後意味着大量繁重枯燥的案頭工作，「別人注意不到的各種細節，你都要想到。你要有強大的承壓能力，你還得有持續學習的能力，所謂「行業選得好，年年都像是高考」。

「不要被電視劇誤導，把對律師的精英濾鏡去掉。這行認能力，你不行就是不行。多數人的收入跟打工其實差不多，甚至比打工更慘」，入行多年的大學同學，曾這麼告誡張丹梅。

選擇律師作為下一份職業之前，吳偉堅做了充分的考量與準備。

去年年底，吳偉堅開始考慮「去一個甚麼樣的去處」。「我覺我還沒定型，還在一個能學習提升的階段，往前走還有很多可能」。

他與不少朋友和前輩做了深聊。這些人的人生狀態，是吳偉堅嚮往的方向——「收入不一定特別高，能平衡生活和工作」。孩子兩三歲了，前幾年他到處出差，陪孩子的時間少得可憐，他不想再缺席孩子的成長。

在這輪交流中，他發現有些朋友已算得上行業大咖，可成功的路上，充滿了殘酷性與競爭博弈。這不是他想要的狀態，他希望工作能穩定一些，有一點成就，未必要拔尖，能保證家庭生活平穩和睦。聊過一圈之後，吳偉堅認定律師這份職業，相較之下更符合需求。

在律所和上司律師的選擇上，他也經過一番考量。

國內的律所中，一類管理更接近於公司，律師們要朝九晚五打卡，大部分案子需要團隊協作完成。另一類更貼近合夥制性質，律師獨立尋找案源，可以選擇獨自或協作完成案子，收入與律所分成。

吳偉堅選擇了後者。這樣的話，成為執業律師後，案子交到手上，他可以靠着專業能力獨當一面，這就不像在公司裏，不願盲從上司的方向，可能觸犯職場禁忌。經驗豐富以後，他有機會選擇案子，也能相對自由把控工作節奏，「一個月接幾個案子，你可以自己決定」。

他的上司律師，是位從業三十年的合夥人。這位合夥人學養基礎非常紮實，願意花很多時間，與團隊成員一起討論案子，在實習律師的專業能力提升上，他會專門分出精力和心思，幫助對方規劃成長路徑。

「能不能在專業上足夠成長，他願不願意花時間精力帶我，這很重要」。在這行，有些律師請助理，只是因為流程性事務太多，需要一個人搭把手。這種情況下，作為律師助理，專業技能的提昇機會不多，這不是他想走的方向。

「我覺得比較幸運，到目前為止，收穫比我預想的要好一點。」入行四個月的實習律師說。

在吳偉堅的規劃裏，過往的互聯網醫療工作經歷，也是一筆待挖掘的職業資源。待專業能力和經驗成熟後，他期望在醫療醫藥和互聯網領域尋找法律業務的切入點，成為一名既精又專的律師。

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「千萬不要怕」

在珠寶這條路上摸索了幾年，尹捷現下想的最多的是，未來幾年生意怎麼持續，能不能存活下來。

尹捷在蛇口原本開了家珠寶定制門店，疫情關關停停，撐了兩年多她還是關掉了店鋪。店面在地鐵口附近，疫情回穩時引流效果不錯。店面關閉後，她的客流少了許多。現有客戶當中，一些海外客戶的購買力，這兩年也降了很多。未來，經營上不可預計的困難，她很難估量。

疫情之前，尹捷的珠寶生意，還有另外兩個合夥人。三人的經營模式相當於小貿易商，從香港拿貨，再拿回內地銷售，「左手轉右手賺差價，很簡單很傳統，不過盈利還算穩定」。

三人不甘於做中間商，想做些有創意有特色的事情。再者，三人湊出來的錢，在拿貨價上根本拼不過大珠寶商，從長遠來看，她們也沒有實力和大貿易商競爭。對於接下來的經營模式，合夥人之間意見不同，疫情之後，尹捷開始一個人獨自摸索。

這兩三年她摸索出了兩條路，一條路是與國外的設計師合作，為客戶做定制類珠寶，這其中也包括珠寶高定服務。另一條路是承擔採購中間商的角色，幫助國內的珠寶公司，從非洲源頭礦場採購寶石，這些礦場，也是她在上一份工作中掌握的資源。

路是她一步步摸索出來的，這個過程當中的壓力和迷茫，她很難找到合適的傾訴對象排解，「你遇到的情況，別人也沒有相應的經驗，還是要靠自己去把握方向」。

大環境帶來的不確定性，是尹捷憂心未來的主要原因。在珠寶圈子裏，疫情引發的效應逐漸顯現，「有些客戶已經把收藏的貴重寶石拿出來變現了，現在買家都比較保守」。

即便現在收入和事業發展，都不如上一份職業，未來也不夠樂觀，尹捷依然沉浸於這份小事業，「珠寶這個事我很喜歡，我就喜歡看這些美好的東西，把它作為工作不會厭倦」。

她饒有興致地聊着下一步規劃，「想往藝術珠寶方向發展一下，藝術珠寶屬於收藏品，市場跟油畫等藝術品類似，投資價值很豐富」。

這位年近40歲的女性，現下大部分時間都花在孩子身上。但談話間看得出來，她對事業有着極其飽滿的熱情。談及當下年輕人們的狀態，她有些惋惜，「很多年輕人的創造力，都被現實壓力消磨掉了。」

尹捷聊起這些年自己的經歷，七八年來，她遇到過很多熱心慷慨的同行，「以前根本不認識你的人，你去找人家討教，對方都很熱心地幫你。其實你真的去做了，在摸索的過程中，還是會遇到很多人，願意幫你一把的」。

「我還是覺得大家要敢於追求自己的職業理想，即便說現在大環境不好，在你生活還過得去的情況下，盡量把精力投資到事業的規劃上，千萬不要怕，要保留一些銳氣，盡量走出一條自己的路」，在轉行路上不斷摸索的中年人，如此鼓勵年輕人們。

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