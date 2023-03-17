搵工｜面試沒被問過一句即獲取錄　事主憂有伏　網民卻鼓勵一試

面試求職並非易事，但若「太輕鬆」就得到工作，你敢去上班嗎？



一名女網民日前在Dcard發文表示，自己在求職平台收到「毫無相關經驗」的職缺面試邀約，面試當天對方完全沒提問就錄取，令事主有些擔心會不會是「有伏的職位」，引起網民討論。

見工過程如此順利，但難怪事主會有點擔心：（按圖了解）

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發文的網民表示，面試邀約的職稱是「業務會計助理」，他向公司表達很有興趣，對方也回應工作內容主要是簡單的文書處理，且事主的住家離公司很近，因此十分歡迎他去面試。

面試當天只有一位面試官，不過對方沒有要事主自我介紹、也沒問任何問題就開始看履歷，接著介紹公司的經營模式、工作內容、薪資、福利、上班時間、休假規則等。

接着面試官問道：「那這樣ok嗎？最快甚麼時候可以上班？」事主當下答應了，但之後越想越不對勁，「好像有點怪怪的，但又礙於整體工作內容都覺得可以接受，因此很困惑該不該去報到，深怕有伏。」

多數網民認為這就是伏工：

．「90％找不到人是個坑、10％幸運天使降臨」

．「有伏的機率非常高」

．「我還遇過說可以當天直接上班的，結果真的是伏工」

．「我也遇過，到現在看那個職缺掛在上面3年還在徵…可見多伏」



但也有人表示，事主不妨試試看：

．「有工作多嘗試不是壞事」

．「上了就做做看啊，不喜歡再離職就好」

．「反正你也沒經驗，試試又不花錢，賺個經驗嘛」

．「我現在的工作也是面試得莫名奇妙，結果是個好公司好工作」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】