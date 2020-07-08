生活很累只想靠請假逃避？　試用9個方法處理焦慮情緒｜自我管理

社會運動、新冠肺炎疫情、國安法……種種來自社會及生活的壓力有否令你感到有壓力甚至出現焦慮？ 很多事情都不由打工仔們自行決定，但若感到生活迫人，前路茫茫，不妨參考心理學家建議的9個紓壓方法，讓心靈重歸平靜。

有焦慮問題的人可以會出現心跳加速、記憶力下降、焦躁不安、失眠等情況。（《我要準時下班》劇照）

新冠肺炎疫情未退、社會上的爭論持續不斷，加上失業率一再攀升，教大家的生活都或多或少受着壓力與不安。

據衛生署指，焦慮是人類在面對危機時的自然情緒反應，使人採取行動去避開危險和處理當前困難，而有焦慮問題的人可能會在身體、思想、情緒及行為等方面受到影響：

身體：呼吸急速／困難、心跳加速、流汗、口乾、肌肉繃緊／痠痛

思想：難以集中精神、記憶力下降、判斷失準、思想消極、失去自信

情緒：感到擔憂和緊張、心煩意亂、焦躁不安

行為：容易受驚、坐立不安、失眠、手忙腳亂、辦事能力下降、逃避行為（例如拖延）

在這個困難的時期，打工仔有哪些方法可以處理焦慮情緒呢？美國註冊臨床心理學家兼費城情緒健康中心創辦人Marla Deibler建議了9個方法。

9個方法處理焦慮情緒（按圖了解）：

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1.【活在當下】

即使出現焦慮症狀，人們仍應該嘗試積極地生活，並享受每一個當下。如果你讓焦慮掌控自己，只會令生常日活愈來愈混亂以及缺乏方向。

透過體驗和接受自己的思想、感受、身體感覺等，以及建立日常的小儀式或習慣，如寫日記、做瑜伽、冥想等，都有助人們感受當下以及找回生活的重心。

2. 【不要壓抑焦慮情緒】

每個人都會感到焦慮，這是應對壓力的一種正常反應。下次你感到焦慮時，請嘗試練習接受，而不是試圖將它推開，因為這往往是徒勞的，而且會適得其反。因此，為自己保留一些焦慮的空間，容許自己在面對危機時感到不安，長遠來說，是一個比較健康的做法。

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3. 【靜觀】

練習靜觀可以幫助你克服恐慌。靜觀是指有意識地以一個不加批評 的心，把注意力帶回到此時當下的自己，覺察自身 的思想、情緒和身體反應，以一顆潛在的慈心如實地接納自己「當下」的所有反應。

靜觀可從日常生活微小的環節中練習，我們可以先由注意自己的呼吸開始，任何一刻我們也在呼吸，我們可以將注意力帶到每一個呼吸，只需注意着每一呼和每一吸。此外，我們也可透過其他日常的活動練習，例如進食、步行等。

4. 【嘗試走出舒適區】

嘗試直接面對焦慮，可以向自己證明儘管有焦慮，你仍然可以堅持並取得成功。這可以幫助你改變與焦慮的關係，並增強對這些情況的信心。

例如你對公開演講感到不安，可以參加相關的網上課程來提升自己的表達能力；如果你害怕與同事交談，可嘗試通過視像聊天進行對話。

在不快的日子就想自暴自棄？連自己都不愛自己，試問心情又怎會好轉呢？（Shutterstock）

5. 【照顧自己】

注意自己的感受和培養健康的生活習慣是自我照顧的良好方式。攝取均衡的營養、每天有充足的睡眠、適當的運動對整體的健康和幸福感至關重要。

在心情不好的時候寵愛自己，做一些自己喜歡的事，如浸浴、看電影、吃甜點、按摩等等，都可以帶來好心情。

6. 【散步】

根據一篇刊登於《公共科學圖書館》的研究指出，平日每天久坐時間少於8小時，比久坐時間超過8小時者的憂鬱及焦慮程度低。如果你想改善焦慮情況，不妨在中午吃飯時間及周末時到戶外或者在附近的公園散步，有助放鬆心情。

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7. 【腹式呼吸法】

腹式呼吸法藉著擴展橫膈膜，令肺部能吸入更多氧氣，有助降低心跳速度，令人感到放鬆。在吸氣時腹部脹起，呼氣時腹部縮回去，此方法步驟少，容易掌握，及可以隨時運用於日常生活中。

此外，其他有助放鬆的練習，例如靜觀、伸展、太極、瑜伽等亦可以有助減輕壓力。

8. 【戒咖啡】

咖啡因是一種中樞神經興奮劑，天然存在於咖啡豆、茶葉等植物。很多食物和飲品都加了咖啡因，以取其苦澀味和提神作用。咖啡因攝取過量可令人產生焦慮、心跳加速、手震、影響睡眠、胃部不適等情況。如果你有焦慮情況，盡量將咖啡因的攝入量降至最低。

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9. 【與親友保持聯繫】

社交支援可以緩衝壓力對個人的影響，並促進心理健康。與信任的⼈傾訴、花⼀些時間與讓你感到快樂的⼈相處，豐富充實的社交生活可抗衡壓力的影響。

結論

適當和短暫的焦慮情緒是正常和有正面作用，然而，若焦慮情緒長期持續而又處理不當，可發展成焦慮症。如果上述的方法都不能改善焦慮的情況，或有長期焦慮的情況，你可能要尋求心理學家或其他專業人士的協助。

（資料來源：Business Insider、衛生署、健康醫療網）

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