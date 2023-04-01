你做人有分寸嗎？10件事看清你為人　事情能用錢解決就別打人情牌

編按：有人的地方便有是非，特別在職場的人際關係中，要是不懂拿掐與別人相處的距離與方法，便很容易引起同事、客戶甚至上司的不滿與劣評。以下的10個人際關係智慧，多學一點，你在職場的評價也會好一點！



不想在職場上犯眾憎，最好還是好好記住以下10點！（按圖了解）

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1. 能用錢解決的問題，千萬不要用人情

人情看似可以隨便使用，其實，不是這樣的。當你還人情的時候，你會面臨很大的壓力。如果你不還別人的人情，圈子裏面的人都會知道你是小人，沒人願意和你交往。

2. 關係再好，也要有適當的保持距離

老王認為，越是關係好，越要保持適當的距離，因為適當的距離會產生美；如果距離太遠，就會變得疏遠。所以，保持人與人之間合理的度，才是最考驗一個人的智慧。

3. 不管和誰説話，都要注意分寸

人與人交流時，適當的禮貌是必須的，如果你太拘謹於禮貌或形式的禮貌，對方或者旁觀者都會認為兩個人的關係太遠。千萬不要沒大沒小，説話天真。你認為天真很好，別人會説你太幼稚。你別忘記了，世界上沒有人願意和幼稚的人交往的。

4. 千萬不要借錢給他人

關於借錢的事，老王不多説了。只有吃過虧的人，才會懂。你只要記住一條：永遠不要借錢給別人，也不要張嘴向別人借錢！

5. 該收費的一定要收費；該付費的地方，一定要很大氣地向對方付錢

去年，老王找熟人處理一個簡單的事情，對方要了600塊錢。老王二話不説，給對方支付1000元。之後，老王瞭解到，處理這個事情找其他人，150-200就搞定了。但老王還是裝作什麼都不知道，該怎麼打交道，還是一如既往地打交道。但讓人無法接受的是，她上週找老王處理對公事情要求免費幫忙……

老王認為，付費，別人才會調動資源幫你；免費，別人能幫就幫，不能幫，基本上也不會幫。甚至有時候，能幫也不會幫。所以，老王建議：該收費的一定要收費；該付費的地方，一定要很大氣地給對方付費用。

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6. 醜話説在前頭才是君子；好話説在前面，醜話説在後頭，就是小人，必須遠離

前幾天，和一位職場高管聊天，聊到人情世故時，他説：去年因為公司的項目，他頂住壓力找一個熟人來做。做之前，熟人説，老張開口了，我成本價來處理，讓你在公司有面子。但是當對方把報價發來後，發現他的報價是眾多公司裏最貴的一個，而且服務也無法保證。最後，張總以公司安排有變化為由，拒絕與他的這位朋友合作。很多人就是這樣，做事情之前説得好聽，把自己標榜的理想崇高，但一旦做事的時候，就開始到處算計。這樣的人是典型的小人或偽君子。真正值得交往的人：應該是把醜話説到前面，而不是把好話説到前面。

7. 儘量不要和陌生人聊工作之外的事情

如果聊，一定要遵循一個原則：你説的每一個字都可以拿到桌面或者可以公開的信息。不然，別人給你截屏，會讓你很難堪。昨天，一個人給老王微信聊天，聊天后，他截圖發到朋友圈，被老王懟了一頓，才刪除。不過好在，老王聊的所有的內容並不敏感。所以，這就是為什麼很多領導不願意和下屬微信交流的原因——擔心下屬截圖。職場也一樣，你和別人聊天時，一定要考慮對方有截圖的風險。所有，能當面聊的，最好當面溝通。

8. 越是關係好，一起做事的時候，越是白紙黑字簽好協議，用法律的方式固定兩個人的友誼

春節前，老王遇到一個案例，一個創始人因自己公司不掙錢，索性把自己公司關掉了，加入高中同學的公司，全面負責運營和融資。經過幾個月的努力，公司融資了幾百萬後，他的同學就把他清理出去了。理由是兩個人性格不合，會影響公司的發展。這位創始人説完這段經歷，老王就問他：“你加入公司時，就沒有籤股權協議嗎？”對方説，想着都是近20年的關係，什麼都沒有籤……老王認為，越是關係好，越要在合作之前把規則和協議全部簽好，方能合作。所有的稀裏糊塗的合作，都是破壞人際關係的開始。

9. 別人邀請你吃飯，你千萬不要帶着你朋友加入，這是最不禮貌的行為

尤其是職場上，不少人都這樣，哪怕參加一個活動或會議，亦或飯局，總喜歡拉一個和活動不相干的人蔘與。這種行為是不可取的。因為別人邀請的是你，不是別人。而你拉一個人參加，一下把你的格局給降低了。比如別人請你參加飯局，你拉着自己的朋友一起去吃飯，看着沒什麼，其實，是最無知的行為。

10. 職場，不要在飯點的時間拜訪朋友

如果趕時間，必須在飯點拜訪朋友或客户，你要麼請客，你要麼吃過飯再去。千萬不要沒有吃飯且在飯點的時間內拜訪他人。你這種行為會讓對方認定你想讓對方請客。現在的社會，不缺吃喝，不必把自己搞得這麼低級。

寫在最後最後，老王用網上的一句話結束今天的文章：如果你越來越冷漠，你以為你成長了，其實並沒有。真正的長大是變得柔和，對全世界都柔和。成熟，是對很多事物都能放下，都能慈悲，都能善眼望世界。

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