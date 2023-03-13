湊老細｜攞位、斟茶只屬基本？跟老派上司飲茶　6大禮儀不可不知

我一直都認為，和老細食飯是一種藝術。本來我以為這種藝術經已失傳，但我最近和一位前輩吃飯，卻發現這種舊式的食飯藝術仍然存在。如果你的老細屬於思想比較守舊的類型，而你又希望在公司好好生存下去的話，這篇文章你一定要看到尾。



先由攞位談起

假設你是職場小薯，如果老細今天說下午要和一班同事（包括你在內）一起飲茶午膳的話，首先你一定要訂枱。假設訂枱時間是1時正，你在12時50分前便應該和另一位和你年資一樣淺的小薯先到場攞位。

最早到達的你，究竟應該坐在哪裏呢？沒錯，就是上菜位；而老細又應該坐在哪裏呢？就是背脊有靠山的位置。若是餐桌在酒樓的正中間，那麼老細位便是視野最遼闊，望着酒樓入口的最開揚位置。

最早到達的你，為全部人用熱茶洗碗，是指定動作吧！至於斟茶，我見過最考究的做法是先精準預計老細到場時間，然後在早三分鐘的時候把熱茶斟入茶杯，讓老細到達的時候剛好降溫至適合飲用的溫度。

相關文章：衰老細｜「有問題隨便問」這話可信嗎？網民圍爐熱議此話最伏之處

+ 4

叫點心的公式

通常負責叫點心的，都是年資最淺的小薯。特別值得留意的是，如果今餐是老細請客，而老細又一向豪爽的話，便千萬不要點太少食物令同事吃不飽，因為這會令老細感到丟臉的。

在這裏介紹一條叫點心的公式：通常點心的數目，就是人數乘以1.5倍，然後再按大圍意向，叫一至兩碟炒粉麵飯。例如有十個人，那麼便叫15籠／份點心，加兩碟炒粉麵飯。

茶壺擺放位置

茶壼和滾水應該放在哪裏呢？如果有轉盤的話，便放在轉盤上；如果沒有轉盤的話，便放在你面前，方便你幫身邊的前輩斟茶，以及叫侍應加滾水。

在階級觀念重的舊式機構，幫同事斟茶也應該論資排輩，分先後次序。看到這裏，你一定會問：「老細坐在我的對面，我怎樣為他斟茶呢？」

對的，職位低微的你一定坐在最不舒適的上菜位，而老細坐在有靠山的位置，自然和你打對面坐。但你不用擔心斟茶問題，因為在這樣的舊式機構，團隊第二把交椅一定坐在老細身旁。為老細斟茶這特別工作，自然是他專享的。

相關文章：上司訊息傳「QoQ」何解？事主以為他扮可愛 原來竟是自己無知

+ 6

夾點心的技巧

夾點心時不要「飛象過河」，是基本常識吧！作為小薯的你，每籠點心的第一件或最後一件，也不要由你去夾。不要夾第一件，這容易理解。至於為甚麼不要夾最後一件呢？因為難保席間有比你資深的前輩想吃最後一件，如果你把他那件點心「搶」了，內心深處自然不高興。

當然，又有一個情況，就是臨埋單之前，年資長的同事都會叫你這位新仔把剩下的點心吃掉以免浪費，這又作別論。

埋單的技巧

在戰戰兢兢的一餐之後，終於來到埋單的時候了。

究竟應該由誰來埋單呢？這視乎你的老細想請客，還是想事後叫同事夾錢。

如果你老細想請客的話，老細自然會叫侍應走過來然後掏出那尊貴的信用卡付帳。在老細簽單那一刻，你說聲「謝謝」便可以。

如果老細想事後夾錢的話，那麼你便在大家都差不多吃完東西的時候，獨自靜悄悄的走到收銀處先行付款。然後又靜悄悄的反回座位，向坐在老細身旁的第二把交椅打一個眼色，表示你經已埋單。這時候第二把交椅便會很識做的引導老細完結話題，順暢兼瀟灑的起身離座，不帶走一片雲彩。

跟公司講人情味最蠢！打工仔自願過年前辭職 結局後悔都來不及

+ 5

收錢的技巧

既然你先為大家找數，那麼你必然會向大家收錢。但你千萬不要在茶樓中交收，因為這會令隔鄰左右的人知道你的老細沒有請客，令老細丟臉。

所以，最好等待大家返回公司才收錢。

同樣地，你不要在所有同事的面前問老細收錢，因為當眾向老細追數也是落他面子的行為。而在大多數情況下，老細都會主動把剛才的飯錢交給你。

如果老細日理萬機忘記了，你可以獨自走到老細房的門口輕聲地說：「頭先食飯每位 100 元，唔該曬。」如果老細故意沒有反應（想走數），你可以輕輕加一句「大紙都得，我有散紙找啊」，暗示現在便可以付錢。

結語

看到這裏，你可能會說：「半宅職薯，你又喺度講埋啲奇奇怪怪嘅嘢。」事實上，相信不少讀者看完這篇文章之後，都會說我很 kam 的。

但人的天性是喜歡被恭維的，如果你不幸身處一個思想守舊落後的機構又沒法離開，你有兩條路可以揀：第一，大力反駁上述「謬論」，然後繼續「做自己」，我行我素；第二，就是看完這篇文章之後立即轉版面，不讓其他人（職場對手）知道你學到了這種技巧，然後在實際生活中切實執行。

【延伸閱讀，更多職場奇葩上司見聞】

解僱｜究竟發生過甚麼事？她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒

+ 9

下屬當眾鬧爆偏私老細 更掀起同事辭職潮 但網民卻建議應留職