裁員｜忽然被公司解僱！商學院教授建議：先做這3件事才開始搵工

「對多數人來說，他們會本能地陷入慌亂的行動中」西北大學凱洛格管理學院組織與管理臨床助理教授（Ellen Taaffe）艾倫．塔夫指出，如果此時貿然行動，可能會失去了好好審視自己職涯下一步的機會。



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如果你剛被遣散，對於職涯的下一步很徬徨，塔夫建議你採取以下3個行動，趁着待業的時光調整好自己的狀態、再重新進入就業市場：

1. 好好休息整頓，換個視角看待這次遣散

不妨利用這段時間沉思、運動、外出走走、與在乎你的人相處，都有助於你獲得其他觀點，並重新找到平衡。至於休息的時間長短，可依照自身財務狀況而定。

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）提醒，如果因為被遣散而陷入消極的情緒中，將不利於展開求職活動，此時應該花時間關注自己的身心靈健康。如果發現自己的心情很消沉，可以考慮和那些對自己印象良好前主管聊聊，或是閱讀一些鼓舞人心的書籍。

「可以跟其他有被裁員經驗的人談談，有助於避免負面思考，」塔夫補充，「隨時間推移，這段經驗會變成只是你履歷上的小記錄，即使目前看似痛苦，但它有可能為你帶來新機會，並引導你走向你真正想要的。」

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2. 重新審視你對下一份工作的優先條件

在着手尋找新工作之前，可以先建立一份清單，列出對於下一份工作的十項優先考慮的條件。回想自己在前一份工作中最喜歡甚麼？以及對於現在的你而言，甚麼最重要的？

這份清單可以幫助你去評估、比較每個潛在工作機會。同時要注意，沒有工作是100%完美的，不過有些會比較符合你的要求。

然而，不了解公司實際運作的狀況，很難透過職位名稱及薪資了解到一份工作的公司文化、成長性等。塔夫建議，可以詢問在職員工：會如何形容公司的文化？哪種類型的員工會嶄露頭角？當事情出差錯的時候，會發生甚麼事？

例如有些公司認為，失敗為成功之母，是創新的必經之路；然而在有些公司，如果一個團隊的產品失敗了，該團隊會直接被解散，這關係到每間公司處理風險的方式。最重要的是問自己：哪種公司文化能讓你成長茁壯？

3. 向人脈網絡尋求協助

為了重新進入就業市場而去活絡人際網路、與他人取得連繫，的確需要一些心思及努力。可以試着向他人解釋自己現在的境況，表達想聽聽對方的想法。也可以公開尋求意見，例如在LinkedIn上透露自己待業中，並希望能獲得建議。

有些人在這個過程中可能會感到羞恥，但請別忘了，被裁員是很正常的一件事，在大多數產業都會發生，不是針對你個人的，無須愧疚。如果你依然感受到孤立無援，塔夫建議，可以與你最信任的人談論現在的處境，並慢慢擴展你的諮詢對象。

最後，在徵求他人意見之前，你應該先行思考過，並初步提出自己想嘗試的方向，如此才能讓他人更知道該如何幫助你。「談話中，過去發生的事應該只佔10%左右，」塔夫提醒，「其餘90%應該是展望未來，像是接下來你想學甚麼？想要如何發揮影響力？」

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