裁員｜在公司遇到問題該找誰協助？前微軟高層：別視「他」為朋友

公司的人資人員（HR）也許是很好的傾聽者，但根據微軟（Microsoft）摩擦、或是擔心被資遣等人事問題，請不要誤把公司 HR 當作跟自己站在同一陣線的朋友！



威廉斯指出，大公司會特別為專案指派人力資源專員（HR generalists）或「商業夥伴」（business partners），協助處理員工事務，他們一般待人親切，樂於與人合作，但千萬不要把他們當作是自己的夥伴，因為那不是他們的工作。

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找 HR 介入問題 = 讓公司介入問題

他表示，公司聘用 HR 是為了解決員工間或是員工與公司間的問題。 如果員工與其他同事或是與主管之間出現問題，這時如果找 HR 介入，要記得：你不是找人站在你這邊，而是讓公司介入你們之間的問題 ；因此即使有問題的是別人，也別期待 HR 一定會對你提供必要的幫助。

如果是擔心自己被資遣而找上 HR，他們或許愛莫能助，畢竟他們也只能執行公司管理層的決策。

當然，如果是對公司政策或福利有疑問，那 HR 絕對可以提供最好的解答，並提供必要的協助或服務。但如果是內部人員之間的爭議或摩擦，威廉斯則建議工作者在公司之外尋求協助。

例如親友就是很好的選擇，因為他們能從客觀角度出發，提供較客觀建議，並給予工作者心理上的慰藉。

如果是工作相關的議題，尋求諮商師或是有相關經驗的朋友可能會更好一些。如果是十分嚴重的心理問題，最好尋求專業的顧問，有些大型企業配有專業心理諮商顧問或醫生，可以提供專業的建議，基於醫療倫理，員工也不用擔心談話內容會外流。

當然在社群網絡發達的年代，有些議題可以直接在社群網站上尋求相關的分享和幫助。但如果是已經使人感到恐懼、甚至害怕遭到攻擊的狀況，則建議直接報警或找律師協助，才能獲得完整的法律保護。

切記能提供幫助的對象非常多，遇到困難時不要單獨面對問題，那只會使狀況更糟。

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