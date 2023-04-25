辭職｜剛入職竟被勸快走　事主六神無主　有人提醒老細的話勿盡信

好不容易找到工作，但才剛到新公司就被上司勸「快逃」那該怎麼辦？



一名女網民表示，剛入職不到3個月，就被資深上司勸「快離職」，連其他部門的同事也是一樣勸她快逃，但由於她才剛轉職，因此相當猶豫「真的要走嗎？」。

有網民建議，在信任上司前，應該了解他的為人：（按圖了解）

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該名網民在Dcard好奇發問，「請問各位有沒有遇過剛進去沒多久，上司就叫你快逃的經驗」，她表示自己剛轉職找到新工作，但入職不到三個月，不止有資深業務上司勸她快逃，連其他部門的人也告訴她，「看到其他機會就快走」。

事主解釋，自己容易受言語影響，加上目前職務上的產品真的不好銷售、分紅也少，但這間公司是她轉職後的第一份工作，現在又有點成績，因此讓她相當猶豫「真的要走嗎？」，同時也好奇「上司這樣的心態是甚麼，是真的希望不要再有人進來被荼毒嗎？」。

文章曝光，網民們紛紛留言：

．「我倒是遇過我剛入職隔天上司就落跑了，我也很快跟上」

．「我也是進公司沒幾天，帶我的上司要離職了，她很誠實告訴我公司部門亂象，然後人員縮編到極致」

．「我遇到的是上司不想帶新人也怕自己被取代，所以一直勸退新人」

．「真的要跑，勸離的通常不是甚麼好公司」



另外，也有網民分析2點原因：

1. 上司好人、人老實：知道這公司有多糟，為妳好勸妳快逃

2. 他為了甚麼原因/利益說謊想騙妳離開：有這種上司，我個人也是建議快逃比較好



該名網民認為一間公司要能待得久有3項重點：

1. 妳的直屬上司很厲害且照顧妳，會為妳發聲，而且妳能從他身上學習讓自己進步

2. 他在公司有份量，他的意見在公司是會被重視

3. 最後是公司的氛圍、同事間的相處是舒服自然的，太戲劇化會很令人煩躁



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】