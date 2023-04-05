衰老細｜上司勁惡兼懂用眼神兇人　事主嘆因此而辭職會否太玻璃心

在職場上會遇到各式各樣的人，有些人面對同事、主管惡劣態度，會選擇圓融回應，有些人則是直接辭職。



日前一名網民發文，指出自己的主管很常情緒化，讓他難以忍受，所以他十分猶豫「該因為主管離職嗎？」

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一名網民在PTT發問「如果主管很情緒化，常常對人大小聲，要求別人一定要聽他的話，只要同事有意見都不行，還會用兇惡的眼神來瞪人，這樣子大家會因為主管的問題而離職嗎？還是會覺得我太玻璃？」

對此，網民們回應大多認為「辭職比較好」，指出：

．「會（離職），你又不欠主管，當然要趁新人的時候跑」

．「錄音搞他，讓他被拔主管或你可以調單位，遠離神經病」

．「會辭職啊，主管對人大小聲我不行接受」

．「我主管就是太猖狂，我直接稟報經理」

．「會辭職，如果有其他出路何必委屈？」

．「會辭職啊，對自己的身心會造成影響，快逃」

．「現在那麼缺工，不會找不到工作啦！快逃啊」



但也有人認為不用離職，指出：

．「主管不會永遠是主管，你的薪水有領到就好」

．「錢夠多就留，當他瘋狗就好」

．「玻璃，人生還很長請學習成長」

．「你這種主管算好了，他說甚麼我照做就沒事，怕的是今天說這樣，出爾反爾的主管」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】