ROLEX以外5款男女通用水鬼潛水手錶　OMEGA、TUDOR、SEIKO、ORIS

現在隨便問手錶同好他們最愛的手錶類型，得到的答案有很高機率可能是「潛水錶」，這個回答雖然完全不讓人感到意外，但我們有時候也會好奇，大多數人都是生活在陸地，就算有從事潛水運動也是偶一為之的興趣或休閒，很多戴潛水錶的人根本也不是專業的潛水員，那為什麼還是有一票人對潛水錶如此著迷呢？而且喜歡潛水錶的也不限定男性，也有女性很瘋潛水錶，不過她們比較想知道的事情可能是有沒有尺寸比較小、適合女性佩戴的潛水錶？ 這正是本篇想要嘗試回答的問題。



潛水錶一詞看上去就代表手錶的防水性能要很強，但也不是隨便一只錶設計好後就可以隨意稱為潛水錶，因為專業潛水錶都有約定俗成的標準規格，大致而言潛水錶要符合容易閱讀、夜視效果優異等目的，而且還要設置單向旋轉計時錶圈供佩戴者瞭解何時該動身返回岸上，而根據國際標準化組織ISO制定的ISO 6425規範，潛水錶必須具備最低達到100米的防水性能（而且受檢測的手錶都必須達到比標榜防水性還高25%的程度才行），當然要滿足專業潛水錶還有更多相關規定。

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今時今日喜歡潛水錶的人不見得是出於實際需求，就連專業潛水員也可以透過電子設備瞭解更即時、詳盡的資訊，潛水錶的作用反而已經式微，因此一般人會想戴潛水錶的理由或許只是求一個安全感，認為這種運動錶的設計比較耐操、穩固，而且潛水錶的防水性能在日常生活中綽綽有餘，不需擔心手錶碰了水會出什麼狀況，再加上現在市場的趨勢就是流行潛水錶，買錶前如果沒有明確的目標，跟著眾人的腳步走相對來說也是一種安全牌，種種因素交互考量後，現在入手潛水錶因而成了最穩當的選擇。

傳統的潛水錶設計偏向大尺寸，因為有時候潛水錶需要戴在潛水裝外，加上又要讓佩戴者看得一清二楚，所以把錶做得大一點，看時間也方便。如果你打算在二級市場上物色一款口碑不俗的潛水錶，且對象不限男、女性的話，我們從茫茫錶海中挑選了5款錶給大家參考，它們的設計與尺寸無論男、女性佩戴都很適合，中性風格加上相對合宜的價格，提供給大家作為選錶的參考。

1. BLANCPAIN五十噚Bathyscaphe

五十噚Bathyscaphe除了標準的43mm，寶珀也有推出38mm的中性尺寸版本，手錶的圓點夜光時標做得相對小巧，乍看還有點像是鑲鑽設計，這讓手錶散發一股時尚、精緻的風格，雖然Bathyscaphe也是一款以古董潛水錶為藍本的作品，但它的造型顯然經過品牌重新精雕細琢，以價格而言雖然還是稍微高一些，不過比起那些人氣熱門款而言，目前38mm的五十噚Bathyscaphe二級市場價格平均不到10萬港幣還是物有所值。

2. OMEGA海馬潛水300米

海馬潛水300米在二級市場上的款式很豐富，從28～44mm都有，其中有個型號212.30.36.61.01.001條件滿不錯的，手錶尺寸為36.25mm，搭載石英機芯與不鏽鋼鍊帶，整體設計和初期的海馬潛水300米大致一樣，防水性能也同樣是300米，包括排氦閥裝置也都有，重點是目前手錶行情約3萬港幣左右，價格有一定吸引力。

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3. ORIS Divers Sixty-Five

這款錶的靈感為ORIS史上第一只潛水錶，所以手錶的名稱與外觀都有早期作品的影子，不過品牌還是有融入現代的元素，所以才會有青銅錶殼以及粉色系面盤的款式。這款作品的錶徑也很多元，可以從36mm找到42mm，另外無論面盤顏色或是搭配的錶帶又可以延伸出各種組合，唯一比較令人感到美中不足之處在於防水性能僅為100米，算是潛水錶裡面的低標。

4. SEIKO Prosper SNE5XX

前面提到的幾款中性潛水錶價格都維持在一定的水準，如果你的預算大概就是萬把塊，SEIKO的Prospex系列絕對不能錯過。以此系列型號SNE5XX為例，這個型號可以找到38.5mm的尺寸，男女性佩戴都OK，至於外型配色、搭配的錶帶都可以進一步依據個人喜好選擇。SNE5XX搭載的是太陽能機芯，不太需要擔心動力問題，而且價位差不多就是4千港幣左右，入手時會是滿輕鬆的選擇。

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5. TUDOR Submariner

想要找錶徑比較小的潛水錶，從古董錶下手找到目標的機率通常也更高，如帝舵早期的水鬼（型號75190之類的），錶徑為36mm，它的設計和現在勞力士的水鬼有些似曾相識的感覺，同時手錶搭載自動機芯、防水200米性能等，和現役的Black Bay比起來也不會遜色太多。

以上就是中性潛水錶的推薦名單，要注意的是這僅是眾多選擇的小小部分，真的要找的話，每個人列出來的Top 5名單還有數不盡的可能，不過如果你比較沒有特定偏好，那麼從上述的5款作品中看起，多少也能節省你找錶、做功課的時間與力氣。

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