穿瑜伽褲上班被老細照肺！事主不忿　網民卻斥她連基本禮儀也不懂

如果公司沒有要求穿着特定制服，多數上班族都會根據個人風格搭配適合的服裝，近日有網民透露自己穿瑜伽褲出門上班，沒想到卻被主管認為有礙觀瞻，要求換好其他褲子或裙子再來工作，對此網民反而一面倒力挺主管，「看場合穿衣服也是一種禮貌」。



儘管仍有人支持事主的想法，不過大部份網民仍是對「穿瑜伽褲上班」這回事有所保留：（按圖了解）

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上班被要求不能穿瑜伽褲？OL怒發文：這算職場欺凌和歧視嗎

一名網民在Facebook《匿名公社》上以「穿韻律褲（瑜伽褲）不行嗎」為題發文，女事主表示公司沒有制服，也沒有特別限制穿着打扮，所以上午7點她穿着韻律褲上完瑜伽課後，就會直接不換裝去上班，沒想到卻被經理要求上班前要事先換好褲子或裙子再進公司，「我看路上也很多人穿，但我沒有影響別人啊！而且同事們也不覺得難看，我一定要換嗎？」事主也好奇「經理說很難看有礙觀瞻，這算職場霸凌和歧視嗎？」

其他網民對於穿瑜伽褲上班也表示：

．「我個人覺得瑜珈褲穿起來很舒適，我每天都在穿。先不論是否在特殊場合，每個人都有穿搭自由，不過尊重你覺得穿瑜伽褲難看的想法」

．「身材好的人穿好看」

．「長得正穿甚麼都好看」

．「其實好不好看見仁見智，我是覺得不得體也不好看...但是本人覺得沒差就好」



穿瑜伽褲走在路上超難看？網列4原因：多想一下比較好

但多數人仍認為工作時間還是要穿合宜的服裝：

．「坦白說，上班時間穿瑜伽褲，真的非常難看」

．「我是女的，我是覺得瑜伽褲真的很難看！尤其有些女生又偏愛穿肉色的，乍看之下好像在街上裸下半身，難看死了！」

．「有些人會穿長版衣稍微蓋一下私密處，那個就還好，當內搭褲看，她應該是光光的讓人看，褲子是貼着你的身型」

．「穿瑜伽褲在路上走就很奇怪了，還穿去上班」

．「外出是沒有甚麼差，但辦公室，你還是多想一下比較好～」



網民也認為穿着適當服裝是職場基本禮儀：

．「妳對職場霸凌似乎有誤解，甚麼場合穿甚麼衣服，是基本禮儀好嗎」

．「有些公司連牛仔褲都不能穿，沒有制服不代表可以不尊重工作場合欸，不在上班時間要怎麼穿隨你穿」

．「看場合穿，尊重對方也是尊重自己」

．「難不難看是一回事，看場合穿衣服也是一種禮貌吧！」

．「畢竟當妳踏入公司上班時，已成為公司形象的一份子」

．「經理是上司吧！也是資深員工，長官的要求屬下要遵守吧！除非妳自行創業或爬升到總經理」



也有網民：

．「要不要改早上7點的游泳課，這樣妳就可以穿比基尼去公司上班了」

．「到底為甚麼一堆人覺得可以啊？所以穿睡衣去婚宴也可以嗎？穿泳裝去喪禮也可以嗎？」



不少網民也給予實質建議：

．「不然就穿可以蓋過整個屁股的運動衣，至少下半身可以不直接面對人群」

．「看上班性質吧！如果你是電話客服我覺得還好，但如果是房仲業，就不太合適」

．「我連穿瑜伽褲都騎車都會穿長一點的上衣遮一下屁股跟該邊，因為其實我自己都覺得很不好意思，這種穿着是運動中心跟健身房可以，一般公司跟公共場合其實不適合」



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