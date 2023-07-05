見工｜怎知應徵公司是否「伏」？前微軟高層稱3大細微位可知一二

你是否有過這樣的經驗：面試一間公司時感覺還不錯，到職後卻發現只是「你以為」，其實他們的企業文化「超有問題」？前微軟人力資源副總裁克里斯．威廉斯（Chris Williams）建議，求職者在面試新工作時，要特別小心 3 個徵兆。



很多公司的門面形象都做得不錯，但細心留意的話，還是可看出一些瑕疵：（按圖了解）

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1. 隱性的官僚文化

當招聘人員與你接觸時，對方的電郵回信或電話通知如果顯得很沒效率，或許代表他很忙，但也可能顯示這間企業的作業流程常面臨許多不確定性和不必要的阻礙。

面試的過程如果是反覆不停的口試、測驗或各種填表，可能顯示這家公司官僚性格非常嚴重，如果推測屬實，那進入這家公司工作，有可能會是場噩夢。

2. 含糊的面試流程

跟面對企業客戶一樣，僱用新員工是一家公司對潛在員工展現僱主品牌的重要窗口，如果企業對於未來員工的僱用過程充滿混亂和祕密，代表這家公司大有問題。

招聘人員對於整個面試流程是否開誠布公，是個重要的跡象。通常盡責的招聘人員會預告面試者：「您將經過兩輪面試，第一關是人資經理，接着是用人單位，我們預計整個過程大約是 3 周的時間，」

當你詢問面試流程，若得到的是模糊不清的答案，可能代表招聘或用人單位想隱藏些甚麼，或者該公司的內部流程已經混亂到連他們自己都沒有頭緒，不管是哪種原因，對面試者而言，都是個該止步的訊號。

3. 不願說明薪酬福利的細節

面試官不願仔細說明工作薪酬，可能有很多考量，畢竟薪酬一般是可以經過協商的，但當面試官「完全不願意談論」薪酬範圍或其他員工福利，顯然就是個不好的訊號，很可能他們想要隱藏公司一些糟糕的條件，或避免這些資訊外流到勞動市場。

特別是，當你得到的是公關式的回答，那就要小心了，因為一個期待與你共事的好僱主一定願意對你開誠布公，並想要與你建立正向關係。

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如何向面試官問出公司的真實面貌？

威廉斯也提到，當面試官問你有沒有任何問題時，你可以反問他幾個問題，有助於你更進一步了解公司的全貌。

他舉例：與其問「公司的有薪假怎麼計算？」不如問面試官「今年您休了多少有薪假期呢？」；與其問「老闆人怎麼樣？」不如改問「當上次公司出現重大問題時，老闆的反應如何？」如果想向面試官詢問公司內部升遷的問題，則可以這樣問「請問您上次升遷大概是甚麼時候？」又或者想更了解公司文化，你可以問：「在所有您曾經工作過的組織或企業，您如何排名目前這家公司？」

威廉斯建議，當離開面試時，若沒有感覺自己「很想跟這群人共事」，那就是一個不好的徵兆，要是你連在面試的一小時內都不覺得舒服，那未來的工作又怎麼會感到愉快呢？

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