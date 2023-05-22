面試｜「為何要錄用你？」見工常見13條問題　答得越好越易獲取錄

不論是社會新鮮人還是想轉職的上班族，面試都是一大關卡。



雖然各公司的面試問題會因公司性質及職位而有變化，但有些基本問題是可以先準備的。這裏整理出 13 個面試常見考題，並建議你適合的答題方向，讓你在心中有個底，才不會在面試官面前顯得慌亂無頭緒。

面試越常見的問題，越懂得答越易成功突圍！（按圖了解）

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1. 你在前一份工作中有碰到甚麼困難嗎？你怎麼解決？

這個問題要你展現問題處理能力，請選擇一個最後結果為正向的困難或危機，解釋你如何克服或解決它，最後說明你從中學到甚麼、未來碰到類似情形會怎麼因應。

2. 你心中的理想薪資是多少？

薪水是員工跟公司都在意的部分，面試官需要知道你所期望的回饋有多少。對於這個問題，請誠實回答，最好事先蒐集相關職位的薪資當作參考。如果你覺得你能力不錯，之前也有相關經驗，可以試着在合理範圍內提高薪資。

3. 你如何面對壓力？

如果你應徵的職位需要在高壓的環境下工作，這個問題就很重要。這裏有個不錯的參考回答：壓力是一種推動力，讓我持續維持高效率。我會將行事曆依時間限制分成好幾個部分，分段完成所有事情。

4. 你離職的理由是甚麼？

離職的原因千百種，可能是被分配到海外或其他據點、裁員、或單純覺得個人成長空間不足。如果你的離職原因有些複雜，記得聚焦在正向的部分，並強調你對未來的個人及職涯規劃。

5. 我們為甚麼要錄用你？／你認為你能為公司帶來甚麼？

這是個讓你行銷自己的機會，扣緊該職位的條件或公司的核心價值，明確跟面試主管說明你適任的原因。可以闡述你會在該職位做的事，以及對公司的貢獻。

以下為參考回答：我曾經帶領專案團隊達成業績翻倍的成果，有很好的管理能力，相信可以運用在這個職位上。而從工作條件來看，我覺得我很符合該職位的所需能力（舉例說明）。若有幸能進入貴公司，我會非常認真看待這個機會，用心與團隊一起合作。

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6. 你覺得5年後的自己是怎樣的？

你可以試想待在這間公司能讓你學到甚麼，或是這間公司有甚麼長遠的目標、計畫是你想參與的，告訴面試主管你有心想長期與公司一同成長。

以下為參考回答：我一直希望能與公司一起進步，這裏的環境及制度感覺能讓我提升技能，並充分發揮所學，做出績效。我認為5年後的自己，還是會熱衷於這樣的雙向回饋方式，隨着公司的改變調整自己，讓自己跟公司都處於最好的狀態。

7. 你喜歡／不喜歡前一份工作的哪一點？

不論你回答喜歡還是不喜歡的點，都要保持正向，並盡量將答案與要應徵的職位做連結。這個問題最好朝獎勵方面去想，你可以陳述你做了甚麼事，成效很好，因而得到公司、主管的獎勵。

8. 你最擅長甚麼？

遇到這個問題，就不要覺得謙虛是美德，有自信的將強項說出來吧。最好能與應徵職位所需要的能力連結，讓面試官覺得你就是他要找的人。

例如，你可以說你很擅長時間管理，因為前一家公司很要求準時，所以你已經習慣提早完成事情，有次你甚至提早兩個禮拜完成手邊工作而被主管稱讚。

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9. 你的弱點是甚麼？

這是個需要思考問題，不要硬湊一些根本不算缺點的特質，也不要太誠實的承認自己缺少該公司看中的能力。要找一個自己有，但在別人身上可能也會見到的缺點，並提出自己做了哪些努力要改變，或是舉出目前改善的成果。

10. 你在前一份工作中最滿意／最成功的任務是甚麼？

這個問題能讓你展現才能，只要這個任務跟你有關，而你覺得它能展現你的特質與能力，就有自信的說出來吧。

這裏有個參考回答：我發想了一個專案並成為負責人，一開始的確很有挑戰性，但我成功帶領團隊做出成績，大客戶因此願意繼續與我們合作，為公司帶來龐大收益。

11. 你為甚麼想要這個工作？

面試主管要確認你真的了解這個職位，並有足夠的能力勝任。所以請讓面試人員知道你了解這個公司、這個職位，並強調你有的特質、能力，以及為何你是最適合的人選。

參考回答為：我從新聞及XXX資料中得知，貴公司計畫在A領域擴大規模，我認為我能貢獻之前帶領專案團隊的經驗，讓公司成功拓展。

12. 關於你之前同事的一些問題

問題方向可能是「在你之前的經驗中，如果需要跟一個你不喜歡／難相處的同事合作，你會怎麼做？」、「請分享你幫助同事的經驗」等等，可以事先準備幾個答案，讓你回答時更順暢。

以下為參考答案：我之前跟一個很難捉摸的同事合作過，但我讓自己聚焦在他的優點上，像是他具備的技能與快速解決問題的能力，順利與他一起完成任務。

13. 你有甚麼問題嗎？

這是所有面試都會遇到的環節，請一定要問問題，不然會顯得你沒準備，或是不夠積極。以下為幾個各行業通用的問題：

．請問你會怎麼形容這個職位需要承擔的責任？

．在這個職位上，我有哪些成長空間？

．這個職位會面對的最大挑戰是甚麼？

．以個人經驗來看，在這間公司工作最棒的一點是甚麼？

．請問公司的管理模式是怎麼樣的？



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