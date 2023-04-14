搵工｜主管常出爾反爾　50人見工沒人到職　HR嘆對不起每位面試者

每種工作都有不同心酸，近期有網民發文抱怨，身為公司HR，每天被缺人的單位主管交代邀約求職者面試，但主管總是出爾反爾，導致難有新的員工加入，更大嘆「每天都覺得很對不起面試者」，帖文一出，許多人紛紛批評該公司「請不到人真的不意外」，還有人建議事主「這種公司有機會也快逃」。



換轉角度再想，其實公司請不到人，事主倒才是心安理得吧！（按圖了解）

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有網民在Dcard發文表示，「每天都覺得很對不起面試者」，說明公司不愛「自投」的求職者，會由相關部門主管親自挑選履歷，由事主負責聯絡面試者，並表示從去年底開始，公司大約面試40至50位、實際到職0位，更指出近期業務上司急徵業務，但該上司總是「每天上午丟履歷來，請他們下午面試」、「特愛在職中、有經驗的」、「聯絡對方複試，卻又不給面試時間」、「雙方約定好面試時間，卻又反悔履歷不OK」，讓事主相當無奈又氣憤。

許多人紛紛批評：

．「好不尊重人資這塊，這樣根本請不到對的人」

．「請不到人真的不意外」

．「這業務上司太過份，根本沒在尊重面試者」

．「你公司不愛自投的人，那就不要刊登職缺，愛刊又愛浪費求職者的時間」

．「真的是浪費別人時間欸」



還有人勸事主：

．「你要不要也準備一下跳槽其他公司，急著徵人但這個模式徵不到的話，感覺很快就會出問題倒閉」

．「作為HR，這種公司你待得下去？」

．「這種公司你有機會的話也快逃吧」



也有人指出：

．「我倒覺得主動邀約的公司都不怎麼樣，你們公司這種操作方式會有人去才怪」

．「有很多真的都是上司問題，但背鍋的往往是HR」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】