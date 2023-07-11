轉工｜做一年就辭職會讓履歷扣分嗎？網民：待越久越好是老人思維

上班族辭職前，總會有許多顧慮的因素，其中有一項讓人猶豫的原因是「太快換工作，可能履歷不好看」，不過日前有網民認為「工作經歷不長也不能全說是員工的問題吧」，他拋問「工作做一年就離職，真的很傷履歷嗎？」



有合理解釋地離職，應該不會被標籤為Jumpy吧！（按圖了解）

+ 4

一名網民表示，他最近考慮離職，但和公司的前輩討論後，對方告訴他「做1年就要離職，得要想清楚喔！至少要做2年左右吧，才不會很傷履歷」。不過他認為「公司爛導致留不住人，這不是我的問題，多做一年除了浪費時間外，也沒有甚麼好處」，因此他好奇上一份工作時間不久，真的會讓履歷難看嗎？

對此，有過來人認為：

．「看能力跟產業，撐下去只是在浪費自己的時間」

．「你理由說得過去就好，只要夠強以及公司很缺人，對方就可以接受」

．「待越久越好根本是老人思維，你做太久的話，下一間公司也會問『為甚麼做這麼久，還要離職呢？』」

．「1年換2次我才會覺得奇怪，如果是工作1年跳槽很正常」

．「我覺得公司前輩是故意用爛理由來留住你」

．「爛職缺當然要趕快跑啊，好好跟新公司說明就好，如果只用年資來看人的公司，那你也不用期待是甚麼好工作了」

．「我前一間公司只做3個月，也不影響我下一份工作」



【延伸閱讀，更多求職、轉工建議】

公司錄取8個新人 半數入職首月就辭職！竟異口同聲對一事失望

+ 5

離職｜打工仔辭職竟被上司建議即日走 事主不忿 網民這樣分析

+ 8

延伸閱讀：

他提離職被主管回「今天就可以走」 職場老鳥曝真相：早就想叫你滾

工作內容跟談的不一樣果斷離職 慣老闆：沒做滿1禮拜拒發薪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】