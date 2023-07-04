裁員｜事業發展有Plan B嗎？轉工難度越來越高　2件事應及早思考

過轉職爭取更高的薪水或是職位，是職涯發展中再常見不過的途徑，尤其近年勞動力市場長期處於供不應求的狀況之下，不少求職者在轉換跑道的過程中，獲得了許多好機會。



不過當前職場釋出的職缺，與求職者的期望似乎難以對焦。《華盛頓郵報》（Washington Post）先前引述LinkedIn的統計，自 2022 下半年起提供遠端工作的職缺數量逐漸下滑，希望保有此條件的求職者卻仍然居高不下，彼此數量落差超過3倍。就業市場的供需變化加劇，就連科技業也大舉裁員，對工作者來說，思考離開當前崗位或轉職，恐不再是輕而易舉的決定。

《BBC Worklife》指出，面對難以預測的就業市場， 過去工作者可能會傾向尋找一個職能相似，但職涯更加穩定的「備用職業」（Back-up Career）當作某天想跳槽時的Ｂ計劃。 舉例來說，動畫設計師可能會將 UX 設計師作為自己的「備用職業」，尤其後者的發展前景更好，不難想像動畫設計師將其視為優秀的選擇，但這種選擇恐怕只會越來越難達成。

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備用職業可能消失，轉職需付出更多成本

過往工作者為自己準備的「B計劃」，經常會鎖定傳統認知中、較為安穩的職業，像是教職、法律相關等。可是當 AI 人工智慧等新技術逐漸成熟之際，過去相對安全的工作反而首當其衝、成為容易遭到淘汰的種類。英國曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）講師菲歐娜・克莉絲蒂（Fiona Christie）告訴《BBC Worklife》：「我們不能再理想化這些備用職業，或者假設轉職了就會一帆風順。」

再者，儘管工作者在選擇備用職業時，大多是出於與當前擁有技能相似，但多數職位仍會要求額外的新技能，才得以勝任。這時候反而出現了另一項挑戰： 工作者的經濟狀況與時間，不一定允許他們有餘裕地學習轉職需要的新技能。

由於經濟不確定性提高，全球進入通貨膨脹期，對於沒有財務支柱、足夠儲蓄的人來說，取得新技能可能是相當沉重的負擔。即便近年線上教育非常興盛，還是有部分行業必須累積實作經驗，或得通過特定考試，成為人們轉往備用職業途中的障礙物。

仔細思考自己要甚麼，再列出具備優勢的技能

因此，無論想選擇備用職業，或是直接邁向新的職涯位置，都務必做足事前功課，並評估自己當前的財務狀況。《福布士》（Forbes）建議在轉職風險提高的趨勢中，工作者還可以好好思考 2 件事情。

1. 找出核心價值

首先工作者要盡可能明確自己的「核心價值」：你的個性、與人相處的方式、想要追求怎麼樣的職涯發展。從依然火紅的 MBTI 到各種職涯測驗，都能作為一個輕鬆、沒有壓力的了解起點。若能向專業的職涯顧問諮詢，獲得更明確的建議，就能實質幫助工作者確認要跨出的下一步，是否真的符合自身的嚮往和需求。

2. 盤點核心技能

再來重新盤點「核心技能」，既然學習新技能成為轉轉職的阻礙，那更該選擇確實運用到自身優勢能力的職業、降低中間花費的成本。要留意的是，工作者不必都只靠自己列出答案，而是可以多尋求身邊家人、朋友、同事甚至前雇主協助，才能得到更客觀的回饋，甚至意識到自己未能發現的一面。

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