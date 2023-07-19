憂學滿師便轉工太自私　網民一致點醒事主：留不住人才是公司問題

出社會投入職場後，不少人會將福利更加優渥的公司當作努力目標。日前，有網民表示自己於原公司已待兩年，主管也培養他能獨立自主完成工作。不過事主指出，現在的公司屬該領域的二線，擔心若選擇跳槽至其他一線公司，是否太過自私？因此在網上發文，詢問其他網民意見。



人望高處其實也是人之常情吧！（按圖了解）

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「總覺得學完東西就跑，好像很壞，讓原本訓練我帶我的人覺得白費，我會覺得很不好意思、對不起。」事主透露，在原公司待了兩年後，因想自我挑戰與領取更高薪資，故想跳槽至其他一線公司，但因事主個性易替他人着想，擔心自己跳槽後，會造成原公司困擾，對於未來工作方向十分苦惱。

事主補充，在詢問其他朋友建議後，發現多數人皆以追求自身利益為主，較少與事主產生共鳴，所以他希望透過社群平台來了解過來人經驗。

對此，許多網民吐槽事主：

．「明顯沒有被社會的鐵拳教訓過」

．「當你做一樣多事情，卻領得比一線少，你就不會這樣想」



也有網民鼓勵事主不要想太多：

．「練功完不就是要跳槽的嗎？年輕就是靠跳槽加薪啊」

．「主管們都心知肚明，有能力的人遲早會走」

．「你太善良了，公司留不住有戰力的人是公司的問題」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】