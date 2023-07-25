離職潮已過？職場或將應來大留任潮　但員工去留打工仔仍佔主導權

工作市場的供需動態變化相當快速，就在前一年才因為勞動力短缺，企業需求提高、跳槽加薪空間大幅提升等，發生了令僱主們困擾的「大離職潮」；不過近日 ADP 研究所（ADP Research）的首席經濟學家奈拉．李察德森（Nela Richardson）就指出，這些原因已經開始消失， 勞動力市場正在出現反轉：從大離職潮，走到大留任潮（Big Stay）。



職缺數、離職率下降

美國在今年三月釋出 960 萬個職缺數，雖然對比疫情前仍高不出少，但對比去年同期釋出超過 1200 萬個職缺，足足下降了 2 成。換個角度從離職數來看， 2023 年的辭職人數也呈現減少趨勢，今年第一季的總辭職人數相較去年同期下降了 2 倍以上。

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勞動參與率增加

更多人慢慢回歸就業市場，25 至 54 歲工作者的勞動參與率略有增加，恢復到疫情爆發前的水準。勞動參與率上升超過 83%，達到 25 年來的最高點。

加薪幅度下降

大量勞動力的回歸，意味着工作者從跳槽能獲得的加薪幅度跟着下降。ADP 研究所的資料顯示，跳槽所帶來的加薪幅度，高點落在 2022 年 6 月的 16.4%，對比今年 4 月已減少至 13.2%，幾乎為 2 年來的新低點。

綜合工作者辭職率下降、企業需求降低、轉換跑道的薪酬增長幅度趨緩等因素，顯示整體的勞動力市場正在走回過往的平衡點。研究全球勞動力市場的機構 Indeed Hire Lab 主管尼克・邦克（Nick Bunker）就表示，辭職率接近 3% 的日子已經過去了。

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離職主動權仍在員工手上，企業不應掉以輕心

《Business Insider》進一步探究了大留任潮，發現這股趨勢並沒有平均發生在每一個產業之中。求職平台 Glassador 指出，對長期居家辦公的遠端工作者來說，「大辭職潮」可能已經過去幾個月了；然而一名需要親自現場服務的員工，或者任何無法實現居家辦公的專業技術工作者，大辭職潮的情況很可能仍然是現在進行式。

在不同產業別，情況也會有所差異。 2023 年第一季中，藝術、娛樂業的辭職率反而比去年同期還要高，同時間金融業的辭職率，則符合了大留任潮的趨勢，相較 2022 年下降了 23%。

不過「大留任潮」來臨，不代表雇主和人資就能夠放心，儘管特定職務與產業的員工，已經不再像是疫情最為嚴重時高度渴望離開現職，但整體勞動力市場仍處於「求職者擁有優勢」的情況。 尤其工作者對職場條件的容忍度和過往相比更低，當碰上不盡理想的工作型態、薪水或職場文化時，找尋新工作依然是他們最好的選擇之一。

面對就業市場反轉，企業也不應抱著安枕無憂的心態，若無法敏銳察覺到團隊的狀態與需求，仍可能無預警陷入大離職潮遭遇的困境。企業應把「大留任潮」解讀成勞力市場的新平衡，並且制定相關策略來因應這段新到來的平穩期。

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