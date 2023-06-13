見工｜面試被提點要注意打扮 女生不明白 網民一睇就知哪裏出事
撰文：聯合新聞網
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畢業季來臨，許多新鮮人積極求職，然而面試穿搭也是一門學問。對此，就有一名女網民發文表示，最近面試一家顧問公司的行政助理，沒想到建議下次面試穿着要記得再注意一下，她當場愣住，因此上網詢問網民們，並引來網民討論。
當事主還以為是名牌手袋出事時，網民卻一眼就看出哪裏出事！（按圖了解）
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該名女網民在《Dcard》發文表示，面試了一家顧問公司的行政助理，結果快結束時，面試官告訴她「知道妳是第一次面試，但建議下次面試穿着要記得再注意一下噢！」她聽完當場愣住，「但回去想想，我實在不知道哪裏穿得不OK？因為面試前，我也有爬小紅書，看一下應該怎麼穿，顏色就以最基本的黑白為主」。
事主補充，她當天是穿着類似白色桃心領抓皺上衣，搭配黑色牛仔褲，「實在沒有西裝褲可以穿，才穿了牛仔褲，但因為是直筒又是黑色的，面試官應該看不太出來材質吧⋯目前想到唯一比較有問題的，應該是我那天背精品包，但應該也沒有這麼嚴重吧」，讓她疑惑問道「面試不能這樣穿嗎？」
帖文一出，網民紛紛回應：
．「主管比較保守，希望胸前不要露太多」
．「衣服穿這件怎麼看都不合理吧」
．「顧問公司的行政助理聽起來就是要有專業的形象，沒有正裝就去買，拜託妳是要找工作的欸」
．「就超不得體的啊，妳想聽到甚麼答案，面試就面試，穿一件領口那麼低的衣服要幹嘛？」
．「我不管面試甚麼工作，我一定穿白襯衫+西裝褲欸」
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