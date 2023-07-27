見工｜被面試官狠批兼不被錄用　女生抱怨　網民反稱她要檢討自己

新人在面試時，面試官會從求職者的回應來評估是否錄取。日前有位社會新鮮人上網抱怨面試經歷，她在面試過程中回答不出面試官問題，還當場被刁難，崩潰表示「前面把我洗臉，後面再說我沒經驗所以不錄用，浪費我整個早上被人貶低，心情很不好」，文章曝光後，網友看法不一。



是這個面試官要求嚴格，還是事主真的不爭氣呢？（按圖了解）

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一名女網民在Dcard發文表示，她最近收到一間科技公司的面試邀請，在面試過程中，主管告訴她「我兒子跟妳一樣是電資類，他今年考上研究所了，妳呢？妳只有學士畢業，有甚麼可以拿出來跟別人比的？」這讓女事主感到委屈，認為自己因為家境問題無法繼續升學，找工作也只是為了糊口。

接着面試官又問起她的在校成績低分原因、工作細節問題，事後直接建議她「妳不是在待業中嗎？應該很多時間可以上網查資料吧？把以前科目拿出來複習也算是一種準備，而不是像這樣我問一堆結果都答不出來」。

最後面試官直接說「我們公司現在滿缺人的，希望有經驗的人來做，但妳完全沒有經驗，所以很抱歉，妳不符合我們找人的條件」。這讓女事主崩潰指出「面試前半段把我洗臉，後面再說沒經驗不錄用，浪費我早上被人貶低，整個心情很不好」。

對此，有網民安慰她：

．「沒關係，下次就知道了。畢業甚麼都會的，他們也請不起，不用覺得難過」

．「恭喜妳，沒有進到一間對新員工苛刻的地方。假設他今天面試演很大，進去之後才開始處處嫌棄妳，那不就慘了？希望有經驗的人來做，然後發一個大學剛畢業的來面試，說出來會笑死」。



但也有人認為：

．「妳覺得浪費半個早上？我覺得面試官的問題很恰當，科技業就是一個學歷影響工作表現與薪資的地方，妳競爭的人就是研究所的碩博士，當然因為家境無法繼續升學，好歹也要想一套說詞。問學業也在理解的範圍內，技術含量高的工作本來就不能馬虎」

．「面試官明明就是問妳有甚麼優勢可以拿出來」

．「面試官不完全有錯，他可能期待妳在沒經驗的條件下，展露出其它可以錄取的亮點，但妳怎麼問都答不出個所以然，因此只能敗興而歸。新鮮人面試沒得比，只好比學校，有些人學校不好卻依然能找到理想工作，那些人可能知道怎麼去展露自己的亮點，這個妳要好好思考，面試不是簡單的你問我答」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】