喬布斯大學未畢業卻可創立蘋果？多做5件事　你才有能力抓住運氣

蘋果公司（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）還在世時，常常談到自己要不是有「幸運之神」的眷顧，絕對不會有今天這一天。他在一次史丹佛大學畢業生演講中，分享了這段有關於幸運的故事：



大學生活開始的 6 個月後，我看不出大學教育有甚麼價值。我完全不知道這輩子想做甚麼，也不曉得大學教育如何幫助我弄清楚這件事，而我花的是父母畢生的積蓄。所以我決定休學，相信船到橋頭自然直。當時的情況還蠻恐怖的，但是現在回過頭來看，這是我這輩子做過最棒的決定。我一休學，就不必再修我毫無興趣的必修科目，也開始旁聽一些看起來很有趣的課程。

然而，當時並非一切都那麼浪漫。我沒有自己的寢室，所以只好窩在朋友的寢室打地鋪；我拿可樂罐去退瓶，換點零錢買東西吃；我每個星期日晚上都走 11 公里路到鎮上另一頭的印度神廟飽餐一頓。這段時間。我任憑好奇心和直覺指引碰巧獲得的種種經驗，後來都變成了無價之寶。

當時雷德學院開了一門書法課，可能是美國最好的書法教學。校園裏每一張海報、每個抽屜上面貼的標籤，都是寫得很漂亮的手寫字體。反正我已經休學，不必再去上一般正常課程，於是決定去修這門書法課，學習怎麼樣把字寫得漂亮。

老師教我們襯線細體（serif）和無襯線（san serif）字體，告訴我們不同的字母組合之間需要留不同大小的字距，還告訴我們為甚麼有的字型會如此漂亮，其中蘊含了某種科學無法捕捉到的美感、歷史感和細膩的藝術層次，實在太迷人了。

當時，這些東西似乎對於我未來的人生沒有任何實用價值。但是十年後，當我們設計第一步麥金塔電腦時，當初學到的東西又浮現在腦海裏，我把它應用在麥金塔的設計上，成就了第一部有漂亮字型的電腦。

如果我當初不曾在大學中偶然修了這門課，麥金塔電腦就不可能有多種字體或調整得恰到好處的字距。由於微軟視窗只是在模仿麥金塔，所以很可能世上沒有一部個人電腦會有這麼漂亮的字體。

如果我從來不休學，我絕對不會去修這門書法課，個人電腦上的字體就可能不會這麼優美。當然，還在念大學的時候，我不可能未卜先知，早就能將這些點點滴滴全部串連起來，但十年後回頭來看，這一切變得非常、非常清楚。

喬布斯的成功確有一點幸運成份，但換個角度來說，你又有把握運氣的能力嗎？打工仔若能做到以下5件事，自然能培養更強大的幸運度！（按圖了解）

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多做這 5 件事，幸運之神就會降臨

或許你認為，喬布斯就真的是運氣好，才可以把經歷串在一起，創造驚人的成果。《真希望我 20 歲就懂的事》卻說，幸運之神並不是隨機挑選給予好運的對象，通常能獲得「眷顧」的人，都是因為做了 5 件事，才能成功吸引正向的運氣。換言之，「幸運」是可以培養的，就看你願不願意好好把握！

1. 保持心胸開放，嘗試各種經驗

你永遠不知道甚麼時候才會證明你的經驗很寶貴，喬布斯心胸開放，對世界充滿好奇心，他多方嘗試，獲得各式各樣的經驗；他不管這些經驗在短時間內有沒有用，因此他的知識能在意料之外的情況下發揮作用。這件事提醒我們：你擁有的經驗越多、基本知識越廣博，就掌握了更多可用的資源。

2. 擁抱意外，挑戰過去的自己

面對意外，幸運的人不會抱怨，而是視為機會，好好把握。他們隨時注意周遭發生的事情，因此能夠挖掘出每一種處境最大的價值；他們總是張開雙臂擁抱新機會，願意嘗試超越過去經驗的事情；他們比較會挑選不熟悉的書來看，到不熟悉的地方旅行，結交與自己不同的人。

3. 善用聯想，讓生活變有趣

有的人自然而然就會有各種聯想，而且能夠以獨特的方式發揮聯想的價值。這些人就像喬布斯一樣，隨時都在尋找各種有趣的方式來實現想法。

4. 組合知識和資源，創造更多價值

幸運的人不只會注意到周遭世界和有趣的人而已，他們也懂得運用非比尋常的方式來組合自己的知識與經驗。大多數人手上都掌握了豐富的資源，卻不懂得如何運用。不過，幸運的人了解自己的知識和人脈是多麼的有價值，因此懂得在需要的時候挖掘這座金礦。

5. 越踏實努力，越能帶來好運

如同麥當勞創辦人雷．克洛克 (Ray Kroc) 所說的：「幸運是汗水的紅利。你流的汗越多，就會越幸運。」我們經常聽到很多類似勵志故事，談到原本一無所有的人，如何憑着超乎常人的努力而博得幸運之神的眷顧。即使有時候以為自己運氣很好，其時往往都是經過一番辛苦耕耘，好運才會落到我們頭上。

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