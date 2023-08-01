工作認真卻過不了試用期　事主喊委屈　網民嘆被裁或與能力無關

現在正值畢業季的工作潮，許多人正為求職所困擾，就算經歷面試、獲取工作資格後，也需要通過試用期，才能安穩地勝任。一名女網民在網絡上發文，難過地寫道「試用期沒過…」貼文曝光引來許多網民留言。



在職場遇出上挫折，有些時候是與打工仔的能力及態度沒關係的：（按圖了解）

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一名女網民在Dcard上以「試用期沒過…」為題發文，表示自己工作經驗沒有很多，一個月以來，對同事的態度都很好，沒有請假早退、天天全勤，甚至為了公司自主加班，儘管有壓力，但是抱持多嘗試以及學習的心態也覺得沒關係。沒想到自己盡力了，仍然沒有通過試用期，甚至第三周公司又找了一個新人替代她的職位，覺得很不甘心很委屈，回家之後眼淚一直掉，只差沒哭出聲。

貼文曝光後激起不少討論，許多網民紛紛給予關心：

．「只是你剛好沒有遇上對的公司而已，你沒問題的」

．「即使你再有能力，也有努力不了的事情、必須讓別人為你決定的事情，妳很棒了，每一個環節都盡力了」

．「再找就好了，還年輕多方嘗試，學些經驗也不錯」

．「態度上妳沒甚麼大問題，只是遇到公司景氣不太好，別想太多」

．「你努力學習，能把跨領域的工作做好，代表你是有學習能力的人且能力有了增長，比起過去會了更多東西，帶着這份成長，去找下一份你想要的工作與環境吧」



也有網民認真分析公司裁員的原因，讓新人走是最便宜的成本：

．「1.人事經費不足，臨時喊卡；2. 妳表現很好，但他們想一想覺得不是他們要的人；3. 老闆娘覺得妳太漂亮影響老闆心情」

．「公司業績差或是景氣差要砍人的時候，通常就是從最資淺的先砍（砍新人要付的成本比較低…）」

．「業界常用手段，我公司在熱季缺人手就隨便徵個人來用，反正試用期三個月差不多一季的時間，時間一過再隨便找個理由辭退」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】