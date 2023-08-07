見工｜Google前高層揀人看重一特質　據她經驗只得10%至15%人擁有

在Google工作超過10年的前副總裁約翰遜（Claire Hughes Johnson），每周至少要花40個小時面試求職者，而她近日撰文公開自己在面試時，最看重的不是求職者的技能、經驗等，而是關鍵技能「自我覺察」（self-awareness）；文章還提到，這是一個罕見的特徵，「儘管95%的人認為他們有自我覺察能力，但實際上只有10%至15%的人擁有」。



約翰遜早前在《CNBC》撰文，指出由於她需要花費大量時間面試新人，為了縮短時間，她總是會首先評估求職者身上是否有「自我覺察」能力，她稱技能與經驗當然也相當重要，但這些都可以透過學習而獲得，相反地，自我覺察能力卻相當罕見；她提到，當一個人有高度的自我覺察能力時，就會更有動力主動去學習，且他們與同事、管理者的關係也會更好。

「這是一個罕見的特徵，研究表明，儘管95%的人認為他們有自我覺察能力，但實際上只有10%至15%的人有」，約翰遜指出，她在面試時總是注意2個詞，分別是「我」和「我們」，她稱一個人說話時如果有太多的「我」，可能是個危險訊號，代表這位新人不夠謙遜或者難以合作，相反的，如果一個人說話有太多「我們」，可能會沒辦法在團體中扮演好自己的角色，因此需要找到一個平衡，最好的回答是「這是我的主意，但功勞歸於整個團隊」。

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至於如何知道自己有沒有「自我覺察」能力呢？約翰遜指出，如果你常因為不同意團隊的方向和決定而感到惱火，或是在一天工作結束後感到精疲力盡卻不知道原因，又或是無法清楚描述自己喜歡做甚麼、不喜歡做甚麼，那麼都有可能是因為缺少自我覺察能力。

如果想培養自我覺察能力怎麼辦？她也建議，可以透過「了解自己的價值觀」、「確定自己的工作風格」、「分析自己的技能和能力」來建立自我覺察，也可進行Zoom創辦人袁征（Eric Yuan）的練習法，在一天結束前留15分鐘時間，問問自己今天表現如何？犯了甚麼錯？明天可以怎麼改進？她稱「大多數時候，思考就足夠了」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想進Google必看！前副總裁自曝：面試最看重「這特質」僅10%人有 太常說「這2個詞」是淘汰關鍵】