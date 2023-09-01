受親人過世打擊　下屬工作表現大倒退　事主嘆雖在體諒卻亦感壓力

你是會讓私人情緒影響到工作職場的人嗎？一名網民分享新人因為家人過世、晚上睡不好，導致上班常常打瞌睡、發呆，造成案件進度緩慢，更大大影響自己的工作量，讓這名網民十分兩難，不知道該如何和新人溝通。



一時間的打擊或可體諒，但長此下去可會麻煩到其他同事啊！（按圖了解）

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事主在Dcard發文表示，部門來了一位新人，由她負責帶，一開始覺得他態度認真，講解工作內容時會做筆記，只是常常同樣問題會問很多次，引導新人自己想答案他也想不出來。

然而，近期事主最大的困擾是新人入職快一個月後，常常在位置上發呆、打瞌睡，影響案件的進度。詢問後，新人說是因為親人不久前過世，所以晚上都睡不好。但又過了快一個月，新人還是常常打瞌睡、發呆，事主多次提醒，還建議他可以吃香口膠或喝提神飲料，不要讓工作延滯，但狀況卻沒改善。

事主提到，她可以理解親人過世的傷痛，但新人的工作情況會嚴重影響到自己，新人進度緩慢會導致新工作都堆到自己身上，但她又擔心太要求工作成果會太不近人情。因此事主發文詢問網民，該不該體諒新人，以及該怎麼跟他溝通。

貼文引發網民回應，許多人認為應該公私分明，不應將私人情緒帶進公司：

．「他情緒影響到工作應該是要請假」

．「職場是來工作的，你的親人過世我很遺憾，也能理解你現在狀態不好，但該完成的工作進度還是得達成」



更有人直言：

．「如果他三天兩頭都在親人過世那是不是薪水你來付，公司不是開廟的欸」



但也有人覺得：

．「家人過世真的需要體諒，先給他一段時間撫平傷痛，這段時間你可能就累一點吧，等到你覺得時間差不多了，再跟他說工作的事情。如果他還是一直這樣，那就用罵的、不然就叫他滾蛋」



許多網友給出實質建議，認為應該直接匯報上司：

．「做到私下關心和提醒已經夠了，對方影響到團隊工作進度，若是我會直接將狀況告知上級上司處理」

．「如果我是妳，我會跟上司先知會目前的情況，聽聽看上司有無特別的想法，不要等拖太久出大問題才説」

．「應該跟上司討論他的適用性，並給他最後改善時間，若還是不如預期就只能讓他回家好好休息」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】