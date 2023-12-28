新人抱不平跟上司對抗 同事不領情網上抱怨 被網民鬧「奴性強」
撰文：聯合新聞網
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在公司遇到不合理的對待時，有些人會勇於抗爭，有些人則會為錢忍讓。
早前有位上班族抱怨，部門上司很愛狂罵人，但新同事看到有人被罵時，就會馬上跳出來袒護大家，幾次之後上司不再罵人，反而是把大家考績打低分，做錯事也直接上報，讓他氣炸指出「考績差每個月少領好幾千」，文章曝光後，網民反不挺他。
敢言的人，往往容易被別人在背後指點：（按圖了解）
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早前一名網民在Facebook「匿名2公社」發文指出，新同事每次看到有人被上司狂罵，就會跳出來跟上司對罵，幾次之後上司就不再罵人，可是他對下屬的態度也改變了，大家的考績從每個月B+，變成只有幾個人可以達到B+，有人做錯上司也直接上報，不會幫忙掩護，而且做錯事的人直接考績變成B-，如果錯兩三次的話直接變成C+。
事主氣炸指出，新同事以為自己很受歡迎，認為上司不罵人是自己的功勞，但他認為「被罵又不會少一塊肉，但是考績被打低就會月薪少好幾千，原本計畫領完年終去日本泡湯，照現在看來這行程要沒了」。
文章曝光後，網民全不挺事主：
．「好奴喔，活該窮」
．「都出社會了，怎麼不說自己做錯事，才導致考績變差？」
．「人家敢反抗，你們不敢，你們這些勞工該覺醒了，不要奴下去了」
．「做正確是工作基本態度而已，一直犯錯被打低考績，還敢大聲講」
．「為甚麼不把重點放在精進工作？人家是幫你們，還要罵別人喔，靠着考績B+過活也很可悲」
．「也太奴了，所以如果上司給你A+你就更甘願加班嗎？」
．「你不要犯錯就不會被扣錢了啊」
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