搵工｜遇見心儀職缺 事主每天寄一封CV 怎知仍得不到面試機會
撰文：聯合新聞網
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找工作時，通常都會先投履歷，然後通過後接着面試，求職者通常會展現自己積極的一面，來替自己加分，不過有時候，可能會造成反效果。有一名網友表示，最近發現了一個新職缺很喜歡，因此每天都投一次履歷，雖然被開啟，但都沒有得到面試機會，好奇「這樣投會造成壞印象嗎？」，過來人也警告，真的不要，會讓人覺得很可怕。
這種求職方法，是積極還是死纏爛打？（按圖了解）
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一名網友在Dcard發文，表示最近發現了一個喜歡的助理新職缺，決定每天都投一次履歷，連續四天過去，都有顯示對方已開啟，但是都沒有面試機會。事主表示，新職缺的行業和目前的工作不相關，算是轉職，所以想從助理做起。
事主說，看人力銀網站上每天投履歷的人數約0-5人，但自己真的很想去，所以每天都投一次履歷，每次都針對職務內容描述自己能勝任的原因，他也好奇「大家覺得這樣投好嗎？會造成壞印象嗎？怕對方覺得我很煩，印象差了」。
此文一出不少過來人也勸他：
．「一天一封真的不要比較好，這種我都不敢找來面試，覺得可怕」
．「公司可能會把你封鎖，要找你早就找你去面試了」
．「每天投公司會封鎖你，建議不要」
．「只會覺得你很煩，每天投這根本稱不上積極性好嗎？」
．「好逼人！這種直接刷掉」
．「這個行為和恐怖情人一直傳訊息的概念一樣⋯HR也會怕」
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