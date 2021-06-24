職場健康｜提防7大常見職業病　枱面放滿東西很容易傷及這部位…

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-24 18:37

現代人忙於工作，常常需要在辦公桌前坐一整天，對身體健康造成許多傷害。長時間久坐、工作壓力大，可能造成下背痛、眼睛疲勞、睡眠品質不佳等健康問題。本文將為大家介紹最常見的幾種上班族健康問題，並且告訴大家該如何預防。 文： Amy Yang 醫學審稿： 台灣賴建翰醫生

上班族常見的7種健康問題！（點圖閱讀）：

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1. 腕隧道症候群（Carpal Tunnel Syndrome）

造成原因：長時間維持相同的動作(例如用滑鼠)，容易造成手腕、手指等部位受傷或疼痛。腕隧道症候群可能導致疼痛、刺痛、麻木，甚至是整隻前手臂劇烈疼痛。

預防措施：你可以在症狀嚴重到需要針灸治療、服藥，或者甚至動手術之前，先嘗試做一些簡單的伸展與運動，或許可以幫助你舒緩緊繃的手腕。

如果工作時鍵盤放在電腦桌的鍵盤架上，而滑鼠放在桌上，可能讓脖子和肩膀更傾向放滑鼠的一邊。雖然許多人會在鍵盤架或滑鼠墊上放護腕墊，但其實手腕並不應該靠在護腕墊上，因為這樣反而可能讓你的手更加不適喔！

2. 下背痛（腰痛）

造成原因：連續坐在椅子上好幾個小時，未活動筋骨，長期下來非常傷害身體，尤其如果你的姿勢不良，傷害可能更大，而下背痛是各年齡層的成人常見的「職業傷害」。

有些人上班時坐姿懶洋洋，坐著的時候背部過度彎曲，也可能造成下背痛。專家建議，使用可配合人體高度調整的鍵盤架或電腦桌，可避免下背痛的問題。腳踏墊則是次佳的選擇，不過因為腳踏墊的表面積小，可能反而阻礙了身體的活動。

預防措施：除了工作時多留意自己的坐姿以外，你也可以藉由固定運動，來舒緩下背部累積之壓力，例如加強腹部肌肉力量，就是很好的選擇。

另外提醒一點，褲子後面的口袋，如果放太厚的皮夾，其實也有害你的健康。坐在過厚的皮夾上，可能會壓迫到坐骨神經，造成劇烈的下背痛。

3. 關節問題

造成原因：人體本就需要多多活動，如果長期維持固定姿勢，很容易就會覺得關節「卡卡」、緊繃不已。久坐可能會使髖屈肌(Hip Flexor)縮短、緊繃，而髖屈肌是負責抬腿、抬高膝蓋等動作的主要肌群，如果髖屈肌過度緊繃，可能使骨盆前傾、壓迫到背部，進而引起背痛問題。

預防措施：除了定時起來走動、伸展筋骨之外，你也可以參考美國梅約診所(Mayo Clinic)建議的伸展動作，可幫助你鬆開緊繃的髖部。

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4. 眼睛疲勞

造成原因：上班族一天要盯著電腦螢幕好幾個小時，上班一段時間後，可能就會開始覺得視力變模糊，而且通常眼睛會變得更敏感、眼睛太濕潤或太乾等等，都可能是眼睛疲勞的症狀。

預防措施：放大字體、讓自己不用瞇著眼睛看螢幕，是預防眼睛疲勞的方法之一。你也可以每隔一段時間，就休息一下、看向遠方，讓視線離開電腦螢幕，並且調整螢幕的亮度、避免光源過亮刺激眼睛。

5. 細菌滋生

造成原因：辦公桌上滋生的細菌，是許多人意想不到的健康隱憂。麵包碎屑、食物殘渣不小心落入鍵盤的縫隙間，就可能引來帶有許多病菌的老鼠。除此之外，許多生鮮食品或烹煮過的料理，需要冷藏，如果在室溫下放置兩小時以上，便可能有食安之虞。

預防措施：如果你經常在辦公桌上吃飯，建議你記得準備手部消毒液或洗手乳，並且另外準備抗菌擦巾，每天擦拭工作桌與座位。鄰近的同事如果咳嗽、打噴嚏，病菌就容易散播到空氣中，保持清潔與消毒的習慣，便能讓你免於傳染病菌。

如果辦公室設有茶水間，水槽、海綿等公共空間或用品，很容易藏污納垢、藏有細菌，建議你可以使用廚房紙巾代替，以避免細菌傳染。專家甚至建議，上班族如果常在辦公室裡吃東西，可以準備冰箱溫度計與肉類溫度計。

6. 過度伸展關節

造成原因：你的辦公桌或許整理得很乾淨，但卻堆滿了鍵盤、滑鼠、電話等等，導致你身體經常過度伸展。如果你長期過度伸展，肩關節就會因為動作需要，而完全伸展開，但其實為了保護關節，你應該在適度範圍內，活動關節即可。

建議你將所有物品，放置在能輕易伸手拿取的地方，坐姿挺直，前手臂平放，手肘剛好落在腰部的高度。

預防措施：建議你使用可配合人體高度調整的鍵盤架或電腦桌，就能避免過度伸展。腳踏墊則是次佳的選擇，不過因為腳踏墊的表面積小，可能反而阻礙了身體的活動。

7. 壓力過大

造成原因：現代人上班壓力大，壓力已經迅速取代了下背痛，成為對健康造成影響的最大問題。研究甚至發現，壓力與背部疼痛、心理健康不佳之間，具有關聯性。

預防措施：如果只是輕微的壓力，可以在自己的座位上調整呼吸、緩和情緒，或做一些簡單的瑜伽或動作，若有工作空檔，不妨直接離開辦公室，到戶外走走，呼吸新鮮空氣。但如果和同事或客戶之間有嚴重衝突，造成你極大的壓力，可能就需要客觀的第三方幫忙調解。

此外，無論你相不相信，也有研究證實，電玩是紓解工作壓力的方法之一。你也不妨調整心態，正向面對就業市場的競爭與工作挑戰，將其視為打拚的動力。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：7大上班族職業病：瞭解腕隧道、下背痛等原因與預防】