女生初入職準時收工　隔天竟被老細斥無故早走　最終過不了試用期

隨着新世代人群一波波加入職場，他們的思維也會影響所在環境，近期大陸掀起對於「準時下班」定義的論戰，有人認為是「90後」、「00後」（1990年代、2000年代出生的人）開始「整頓職場」，也有人不贊同。不過大陸上海一名王姓女子表示自己因為準點下班，竟在試用期第3天遭開除，再將此議題推上高峰。



根據大陸《白鹿視頻》報道，上海這名王姓女子還在公司試用期，根據該公司規定，上班時間從9時30分到晚上6時30分。日前王姓女子晚上6時33分透過公司電腦詢問主管是否還有業務指令，主管沒有回覆，王女也就順勢下班。

怎知隔天王女被主管一通指責，主管表示自己沒有「秒回」她的必要，還反問王女「我沒回覆訊息，你就可以先走（下班）了嗎？」後來公司直接拿出解約書，以「態度不佳」為由辭退王女，王女相當不滿，認為這不是自己的問題，將透過法律途徑爭取權益。

大陸網民幾乎一面倒認為錯不在王姓女子，有人苦笑現在職場生態弔詭，正常下班說竟被認為早退，「別人都不走你走，明明是別人晚走，但看起來就是你早退了」，也有人表示「有些公司要求提前10至15分鐘到，下班又被要求義務加班，上班時間無法完成的任務，憑甚麼佔用下班時間？」

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