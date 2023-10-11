工作有難題怎執生？3個國際間小故事　教你做事怎變通、打破常規

牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）副教授保羅．薩瓦加（Paulo Savaget）出生 10 個月大的時候，因為拉肚子、營養不良、脫水，險些喪命，必須靠母乳或配方奶維持營養。然而，他的母親擠不出母乳，母乳銀行剛好罷工；住在巴西的他們，附近也買不到配方奶，薩瓦加流失了超過 10% 的水分。接着，他的父母採取一項變通方法，請貧民窟的母親協助餵母奶，最終化險為夷。



薩瓦加表示，許多事情即使有錢、有時間，不見得能直接解決，需要變通思維。變通思維的概念，有點像駭客一樣，要迂迴、蜿蜒穿過未知領域，而非總是正面、強硬尋求出路。

他花了 3 年，跑了 9 個國家，研究醫療教育、墮胎、階級偏見、公共衛生、貪污等多元議題，探討企業家、學者、非營利組織， 如何繞過障礙，發揮變通的力量，達到目標，歸納出變通思維底下，有甚麼共同點。薩瓦加得出 3 種變通思維，搭便車、鑽漏洞、迂迴側進，透過這些「繞道」的觀念，以不尋常的方式來解決問題。

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利用現有資源「搭便車」，找出互利管道執行計劃

第一種方法，薩瓦加稱為搭便車思維，意思是以多方參與者（或多個系統）的互動為基礎，運用看似不相干的關係，解決複雜問題。這有點類似自然界的互利共生、片利共生的循環，例如槍蝦和鰕虎魚是互利共生，槍蝦提供蝦洞，鰕虎魚則會觸碰蝦子，告知他們天敵來襲。

1980 年代，英國人賽門．貝瑞（Simon Berry）在尚比亞從事國際援助時發現，當地醫療落後，死亡其中一大原因是腹瀉造成脫水輕微症狀，因為民眾買不到腹瀉成藥，無法獲得及時治療。2008 年，他成立了非營利組織可樂生機（ColaLife），在可口可樂的箱子、瓶罐之間的空隙，塞入治療腹瀉的藥物，短短 1 年內，該地區腹瀉藥物攝取率從 1% 上升到 46.6%。

薩瓦加指出，搭便車方案的關鍵思維，是從「我們缺少甚麼」的心態，轉移到「我們已經有甚麼」。尚比亞的基礎建設不足，如果要擴增道路、增加醫療站，需要斥資鉅額。而可口可樂在當地有完善物流，對可口可樂來說，把箱子縫隙安插藥瓶，沒有甚麼害處，雙方也就同意合作。

搭便車思維，要善用既有關係，即使是權力邊緣的一方，如果能設法察覺整個體系或組織的環節，是不是能重組、變通，就有機會找到對自己有利的管道。

規定不一定非黑即白，「鑽漏洞」也是一種變通

第二種變通思維，薩瓦加稱為「鑽漏洞」，現行規定、法律上很有可能造成不公平，但規則通常都會有漏洞，可以利用規則上的模糊地帶，使自己受益，達到變通效果。

世界衛生組織（WHO）在 2015～2019 年統計，全球每年有 7300 萬人墮胎，其中 34% 的人屬於不安全墮胎，有很大一部分的原因是，許多國家法規不允許人們墮胎。

1999 年，法國政府禁止人民墮胎，荷蘭醫生蕾貝卡．龔佩慈（Rebecca Gomperts）到法國工作時，想出一辦法，只要擁有荷蘭籍的船隻，且位於國際公海、離岸邊超過 12 海里（約 22.2 公里），就能適用荷蘭法律，幫助法國女性合法、安全墮胎。因此，她成立非營利組織「浪尖上的女性」（Women on Waves），把船變成行動診所，提供墮胎服務，儘管部分保守國家諷刺他們為「墮胎船」。

薩瓦加分析，鑽漏洞思維的重要性在於，許多事情並非只有「遵循規定」或「違反規定」，有時選項會介於兩者之間。人們不容易找到漏洞，是因為我們習慣把規定視為唯一解答，而非其中一種正解。

打亂原有系統的節奏，迂迴側進達成目標

第三種變通思維是「迂迴側進」。薩瓦加指出，一個系統會有正向、反向，前者促成強化，後者降低強度。例如，自動調溫器就是反向迴路，只要環境溫度掉到設定值以下，就會啟動暖氣。迂迴側進的意思，是利用反向迴路，打亂原有系統的節奏，從而達到目的。

2014 年以前，印度仍有半數人家中沒有廁所，時任總理納倫德拉．莫迪（Narendra Modi）推行「整潔印度」（Clean India）運動，仍未能解決問題，因為人們隨地便溺的習慣根深蒂固。有自發性團體開着大卡車，看到有人隨地小便，就拿水管噴他們，也沒有達到嚇阻效果。

後來，有人想到一招變通法，把膝蓋高度的牆壁，嵌着有印度神明的磁磚，融合了穆斯林、基督教、錫克教等多種神明，使當地人隨地大小便的習慣大幅下降。薩瓦加說，這就是迂迴側進，即使這個方法不會解決所有問題（不可能每面牆壁都印有神明），但至少使原有系統慢下來，逐漸改變現狀。

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