職場果真「一將功成萬骨枯」？調查：獨行俠、英雄主義不及「它」

「沒有人是一座孤島」，這是英國詩人鄧約翰（John Donne）的名言。人類是為社交而生的動物，跟其他物種真正的差別不是推理能力，而是社交技巧。《社交天性》指出，人類大腦原廠設定是「社會型器官」，天生就是要建立社會連結並加以維持。



有趣的是，雖然大腦愛社交，但你可能聽過一個詞彙「社交恐懼」，也就是想到要跟人群互動，就開始煩惱，到時候要穿甚麼、說話冷場怎麼辦、我會不會出糗？還困擾到沒辦法專心工作，甚至萌生找藉口不要出席的念頭。

《大腦修復術》提到，有社交恐懼的人佔總人口5%。也就是說，每20個人就有一個人對社交有恐懼的情緒，常見於青少年和年輕族群，女性比例高於男性。

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社交恐懼往往是後天造成，非原廠設定

為甚麼人會如此在意他人看法，影響到自己的情緒，甚至讓我們放棄和其他人來往的機會？

答案是，跟其他具有社交習性的物種相比，人類的大腦迴路已經演化出專門負責處理人際連結、合作、預測他人行為的功能，幫助我們了解其他人的想法和感受。《大腦百科》中提到，人類大腦最明顯的特質之一，就是新皮質的比例相當高，這是相對新演化出來的部分。我們思考工作如何進行、排定會議、見客戶時談笑風生、達到業績時高興不已，這些有很大一部分都是前額葉皮質（即環繞在額葉周邊的新皮質）在運作，負責有意識地思考、情緒反應和訂定計劃。新皮質之所以如此發達，可能與人類越來越需要緊密的團體生活有關。

如今生活中離不開人際網絡，頻繁的社交所帶來的心理負擔，往往不是先天因素，而是後天環境所致。《大腦修復術》將社交恐懼分為遺傳因素、心理因素和環境因素。若直系親屬中有人對社交感到恐懼，那麼你社交恐懼的機率是一般人的2～3倍。更常的因素是後天環境，例如在成長過程中曾有特殊經歷，導致身處多人場合時，總會不由自主焦慮，或者過去的受挫經驗，使人畏懼社交。

職場上有好朋友的人，敬業程度高7倍

對應到職場上，大腦的社交天性也會讓我們尋求友誼。多數成年人有1/4的時間花在職場，代表大腦的社會動機也會在工作時出現。也就是說，即使在工作的時候，我們還是渴望與人連結。畢竟人類在群體中的角色，就像神經元之於大腦一樣，神經元必須為大腦建立新通路，才能保持健康；人類也必須建立人際關係，才能在群體中生活，不管在家庭、職場或社會都是如此。

《社交天性》便提出，增進幸福感最容易的方式，可能不是賺更多錢、升遷到更高的位置，而是增加生活中的人際社交。如果抱持着「我是來上班，不是來交朋友的」、「上班好同事，下班不認識」，也許反而是工作缺乏幸福感的原因。

而且，良好的社交互動，不僅能提升個人幸福感，還能提高生產力。從大腦配置角度來看，對社會痛苦與快樂的關注，是大腦的核心特徵。《領導力腦科學》引用美國市場公司蓋洛普（Gallup）調查，工作表現卓越的關鍵因子竟然是「友誼」，在工作場合有好朋友的人，敬業程度會高出7倍。友誼給工作帶來的快樂和生產力提升，似乎不下於升遷和報酬。

因此，神經領導力研究院（Neuroleadership Institue）的聯合創辦人大衛．洛克（David Rock）過去10年都在說服企業，「社會性」對職場很重要，對生產力的益處顯而易見。就好比公司團隊籌備一場大型活動，從主題企劃、聯絡嘉賓、現場執行等大小細節，不可能全交給一個人獨立完成，必須由團隊分工。這代表再聰明積極的人，如果不能跟其他人建立連結，在工作上也很難成事。

因此，如同哈佛大學生物學兼數學教授馬汀．諾瓦克（Martin Nowak）說的，「我們以為演化是狗咬狗的生存競爭，其實合作才是演化的動力。」

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晉升為領導者之後，連結的重要性有增無減

甚至於，當你從團隊中晉升成為主管或領導者，社交能力的重要性有增無減。

「成功是一條寂寞的道路，只要我夠強，爬到最高的位置，就可以不必管別人怎麼想。」獨行俠的思維，從腦科學的角度來看並不成立。

《領導力腦科學》指出，大腦是天生的合作高手，擅長建立社交情感。領導者位在組織中心地位，就必須更了解自己與他人的社會行為，想辦法加深組織內的人際關係。研究證實，領導關係的神經活動彼此同步的程度會超越非領導關係，這種同步活動對於組織來說有正面作用，畢竟團隊的高忠誠度會帶來團結。

此外，模仿是大腦與生俱來的功能，直接影響生活中各種學習發展和群體同化。職場上許多人會無意識模仿領導者的行為，包括姿態、肢體語言和思維等。所以身為領導者，最好不要讓自己跟周遭人事物格格不入，或抱着敵我意識、激烈競爭心態，培養組內合作、相互依存的氛圍，會是鞏固領導力的關鍵。

而懂得運用腦科學來進行說服的領導者，向員工傳遞訊息時，往往能收到更好成果。舉例來說，大腦喜歡明確具體的指引，與其說：「我們今年業績一定要成長！」，不如說：「今年目標是業績提升5%，才能追上競爭對手。」

此外，即使狀況再十萬火急，都要讓員工或合作夥伴感受到，他們擁有自主與選擇權，不是逼不得已只能這樣做。原因是人在面臨險境的時候，杏仁核過度受到刺激，可能會產生恐懼、焦慮和攻擊性等情緒，進而影響判斷和行動，造成負面後果。與其說：「你只能拿下訂單，別無選擇。」不如換個說法，「我們有2條路走：第一，維持原狀，業績持續低落；第二，立刻行動，從現在開始打敗對手。」

進行職場溝通時，只要改變說法，運用同理心，久而久之左右腦會趨於同步，增加對話雙方的神經共鳴，讓資訊從這一個人的大腦，準確傳遞到另一個人的大腦，一旦訊息被正確送出與接收，就能讓合作更順暢。

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