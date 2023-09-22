新人自願假日加班　顯得事主工作沒效率　網民提醒小心變惡性競爭

每個人對工作的定義不同，有人追求卓越表現，有人只想安穩生活。



日前一名網民表示，她待在新創公司，很多制度不明確，雖然辦公氣氛活潑，但是假日也要處理工作事務，還沒有加班費，她認為這樣不合理，而公司新鮮人則樂意免費加班，讓她崩潰拋問「是同事奴性堅強，還是我太軟弱？」

在敢拼、投入的工作文化下，有些打工仔確會感不自在吧！（按圖了解）

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一名女網民在Dcard發文表示，她在初創公司上班，加上全勤薪資約3萬元左右（台幣，下同），公司上司的態度是希望大家一起打拼，但制度都很不明確，雖然部門氣氛好，不過常常要用自己假日時間處理工作事務，而且也沒有額外的加班費，讓事主感到困擾。

她指出，反觀新人同事卻很樂意使用休假日工作，常常假日親自去公司處理工作，還說「只要花1小時而已，趕緊處理完就可以回家了啊，又沒甚麼大不了的」，讓事主疑惑「搞得我像是草莓一樣，假日來公司加班一下都無法忍受，同事還認為我工作做不完，都是因為我沒帶回家做」。

對此，網民回應：

．「同事奴性堅強，才3萬為甚麼要犧牲休假時間？還要帶回家做真的不合理，事主還是考慮換個工作」

．「薪水才3萬還包含全勤是甚麼爛工作，換了啦」

．「我待過跟事主差不多的環境，真心建議快逃。因為如果團隊成員有人犧牲自己的時間來加班，並且被當成上司認可的標準，會造成惡性競爭」

．「初創不少都是這樣，畫夢想、賣氣氛來包裝血汗責任制啦，要習慣！妳其實沒錯，但新鮮的肝現在還太單純，他不懂青春熱血是不能當飯吃的」

．「我不會為了工作犧牲任何東西，縱使該工作有多麼符合我興趣，甚至到熱愛程度，除非是自己的事業」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】