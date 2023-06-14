同事意見多多如脫韁野馬？一方法不傷感情 他又樂意「聽你支笛」
撰文：半宅職薯
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「牛唔飲水唔撳得牛頭低。」這是大家自小聽過的說話。
同樣道理，若然下屬心底不願意被你帶領，你要帶領他們便會十分艱難。今天半宅職薯就和大家分享「同步及帶領」技巧，讓你的團隊樂於由你帶領。
甚麼是「同步」？
你可以用相似的身體語言和遣詞用語，也可以透過完全認同或部分認同下屬的想法，達至「同步」效果。
「同步及帶領」的語言模式
最常用的例子就是「好喎……而且……我建議……」，當中的原理就是，先認同或部分認同下屬的想法，然後加以演繹，再提出自己的建議。
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實戰應用
你問下屬：「今個月team lunch想去邊間餐廳？」
下屬提議：「不如去尖沙咀嗰間新開嘅餐廳吖！」
作為上司的你，心中覺得尖沙咀太遠，一來一回車程浪費不少工作時間。這時你便可以問：「都好喎！點解揀嗰間嘅？」
下屬可能回答：「因為可以試新口味吖嘛！」
於是你便知道，他的深層次需求是想試新口味。
這時候，你便使用「同步及帶領」的語言模式，說：「新口味好喎，而且新環境可以帶畀大家新刺激，我建議可以試下我哋呢區新開嘅A、B、C三間餐廳其中一間，一樣可以試新口味！」
「同步及帶領」的精髓在於全部或者部分認同下屬的深層次需求，讓下屬感覺你尊重他們。通俗一點說：「你buy人哋，人哋先會buy你。」
這樣就能在皆大歡喜的情況下，帶領團隊接納你提出的建議了。
下一篇會和大家分享激勵下屬的技巧。
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