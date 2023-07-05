同事工作懶散　責罵只會有反效果！掌握人性　這樣「讚」他才有用

大家有沒有想過，「我喺上司眼中係一個乜嘢嘅人」對下屬來說其實是很重要的呢？

今天半宅職薯就和大家分享「賦予身份及讚美」技巧，讓下屬工作得更快樂和起勁。



人都着重別人怎樣看他

即使是一個常常偷懶的下屬，也不希望上司認為他是一個「懶人」。所以當上司在場的時候，這些平時會偷懶的下屬總會勤力一點工作（那管是假裝工作）。

因為每一個人都着重別人怎樣看他。

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不要揭穿下屬的面紗

有一些上司會以為自己很精明，當面揭穿下屬的面紗，說甚麼「我都知你懶底㗎啦！」。這樣雖然可以呈一時之快，但當你想深一層便會知道：既然下屬知道你覺得他懶，那麼他不如連假裝勤力的力氣也省下。

結果你便完完全全損失一個下屬。

給予下屬價值

當一個人知道自己被評價為「有價值」的時候，內心自然會產生一股滿足感，工作態度變得更積極。

在大部分情況下，上司就是定義下屬價值的人。當你給予下屬正面的評價，他自然會做出正面的表現。

實戰應用

你可以公開的說：

「文仔係一個勤力嘅年青人！」



「阿明係一個有責任感嘅同事！」



「誠哥係一個有經驗同能力嘅師傅！」



下屬聽到你這樣公開認同他，難道他會反駁「唔係呀！我好懶㗎！」嗎？當然不會！ 他只會循著你認同他的方向去繼續努力工作！

進階技巧

直接認同是其中一種方法，而讓下屬在同儕中獲得地位，是進階的方法。

例子如下：

在工作年資較長的陳師傅面前，向新人明仔說：「明仔，當你有陳師傅咁嘅經驗嘅時候，自然可以做到完美無暇㗎啦！」（註解：這句說話其實是說給陳師傅聽的。陳師傅在新人的期望之下，自然會把事情做到盡善盡美，不會「衰畀啲新仔睇」的。）

「人要面樹要皮」，一個下屬可以和上司抗衡，但不會輕易放棄面子。作為上司的你要是給予下屬正面評價，下屬自然會工作得盡力又快樂！

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